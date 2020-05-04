Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bebê de quatro meses morre com Covid-19 na Bahia
Pandemia de coronavírus

Bebê de quatro meses morre com Covid-19 na Bahia

A criança estava internada na UTI neonatal do Hospital Português desde o seu nascimento. Ela tinha um problema congênito cardiopulmonar que evoluiu para complicações respiratórias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 16:03

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 16:03

Estudantes de Medicina estão no grupo que poderá ter a formatura antecipada para reforçar atendimento durante pandemia
Bebê de quatro meses morre com Covid-19 na Bahia Crédito: Ashkan Forouzani/ Unsplash
Um bebê de quatro meses morreu neste domingo (3) com diagnóstico de Covid-19 em Salvador.
A criança estava internada na UTI neonatal do Hospital Português desde o seu nascimento. Ela tinha um problema congênito cardiopulmonar que evoluiu para complicações respiratórias. A Covid-19 pode ter agravado o quadro.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O hospital informou que todos os 117 profissionais que trabalham na unidade, pacientes recém-nascidos e seus pais foram testados para o novo coronavírus.
Ao todo, 25 profissionais da maternidade foram afastados do trabalho na maternidade por suspeita da doença. Destes, 14 estão infectados, segundo apontaram os testes.

Veja Também

A crise do coronavírus, o impeachment e o efeito manada

Estudo francês vê efeito protetor da nicotina contra o coronavírus

Brasil ultrapassa 100 mil infecções e 7 mil mortes por coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câncer de testículo: por que é comum em homens jovens?
Exagerado
Maior evento do varejo do país já tem data e local no ES
Imagem de destaque
Hipermobilidade articular: quando a flexibilidade deixa de ser vantagem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados