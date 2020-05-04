Bebê de quatro meses morre com Covid-19 na Bahia

Um bebê de quatro meses morreu neste domingo (3) com diagnóstico de Covid-19 em Salvador.
A criança estava internada na UTI neonatal do Hospital Português desde o seu nascimento. Ela tinha um problema congênito cardiopulmonar que evoluiu para complicações respiratórias. A Covid-19 pode ter agravado o quadro.
O hospital informou que todos os 117 profissionais que trabalham na unidade, pacientes recém-nascidos e seus pais foram testados para o novo coronavírus.
Ao todo, 25 profissionais da maternidade foram afastados do trabalho na maternidade por suspeita da doença. Destes, 14 estão infectados, segundo apontaram os testes.