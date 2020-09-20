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Tragédia

Batida entre caminhão e van mata 12 pessoas no interior de Minas Gerais

Acidente aconteceu na madrugada deste domingo (20) em Patos de Minas, no Alto Paranaíba (MG). Uma vegetação queimada às margens da BR-365 pode ter contribuído para a batida.

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 16:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2020 às 16:26
Van que se envolveu em acidente com 12 mortos em Patos de Minas (MG)
Van que se envolveu em acidente com 12 mortos em Patos de Minas (MG) Crédito: Divulgação/PRF-MG
Um acidente entre uma van e um caminhão matou 12 pessoas na madrugada deste domingo (20) em Patos de Minas, no Alto Paranaíba (MG). Uma vegetação queimada às margens da BR-365 pode ter contribuído para a batida.
Após o fogo no mato, uma árvore teria tombado na pista e o motorista da van, ao tentar desviar, bateu de frente com o caminhão, que estava carregado com caixas de limões, segundo a Polícia Rodoviária Federal. A carga ficou espalhada na pista.
Duas ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o veículo de resgate do Corpo de Bombeiros foram enviados ao local, mas as equipes encontraram 12 pessoas já sem vida, sendo 11 na van e o motorista do caminhão.
Apenas um dos ocupantes da van foi socorrido e levado, em estado grave, ao Hospital Regional de Patos de Minas. Ele apresentava ferimentos nas pernas, no abdome e na cabeça. A van ficou destruída.
O que reforça a hipótese do fogo como causa do acidente é o fato de a árvore que interditava quase metade da pista estar queimada, ainda conforme a polícia.
Caminhão que se envolveu em acidente com 12 mortos em Patos de Minas (MG)
Caminhão que se envolveu em acidente com 12 mortos em Patos de Minas (MG) Crédito: Divulgação/PRF-MG
A van tinha deixado Januária (MG) e iria para Patrocínio, numa viagem de 605 km. No destino, os passageiros do veículo iriam trabalhar em lavouras de café. O caminhão tem placas de Itabaiana (SE).
O acidente ocorreu às 2h deste domingo no km 373 da rodovia, na Curva dos Moreiras, entre Varjão de Minas e Patos. A rodovia ficou totalmente interditada por mais de três horas, quando foi parcialmente liberada. A liberação total aconteceu apenas às 8h.
Os corpos dos 12 mortos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) para reconhecimento, sendo 9 homens, 2 mulheres e 1 criança.
Pouco depois de a rodovia ter sido liberada, um outro acidente foi registrado no trecho, envolvendo dois caminhões, mas sem feridos. Um dos veículos bateu na traseira do outro, o que fez a pista voltar a ter interdição parcial.
A perícia da Polícia Civil se deslocou para o local para iniciar as investigações sobre as causas do acidente entre a van e o caminhão.

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