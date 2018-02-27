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Educação

Base do ensino médio terá só duas disciplinas

Documento do MEC detalha apenas Português e Matemática. O restante é interdisciplinar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 11:00

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 11:00

Sala de aula, educação, professor, aluno Crédito: Pixabay
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o ensino médio terá apenas as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Todas as outras  como Biologia, Inglês e História  aparecerão dentro de áreas de conhecimento, de forma interdisciplinar. O documento, que será concluído até o fim de março, também não vai abordar a parte flexível do currículo, prevista pela reforma do ensino médio.
Segundo a lei aprovada no ano passado, cerca de 40% da carga horária da etapa será destinada ao aprofundamento em áreas específicas optativas. O estudante poderá escolher entre cinco itinerários formativos: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Formação Técnica e Profissional. O restante tem de ser destinado a disciplinas comuns a todos os alunos.
A estrutura da Base do ensino médio foi apresentada pelo Ministério da Educação (MEC) ontem a secretários estaduais de Educação em São Paulo. O Estado teve acesso a parte da apresentação, que mostra Português e Matemática como únicos componentes curriculares, como são chamadas as disciplinas. Essa parte da Base foi separada do texto referente ao ensino fundamental e infantil  homologado em dezembro , por causa da reforma.

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