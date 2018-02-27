Barroso prorroga inquérito de Temer por 60 dias

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou o inquérito que investiga o presidente Michel Temer por 60 dias. A decisão atende a um pedido da Polícia Federal (PF), que foi apoiado pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge.

No mesmo despacho, Barroso afirmou que considera que o diretor-geral da PF, Fernando Segovia, está "devidamente ciente de que deve se abster de qualquer pronunciamento" sobre a investigação. Na segunda-feira (26), Dodge havia pedido que Segovia fosse proibido de comentar o inquérito, sob a pena de ser afastado do cargo.