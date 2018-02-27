Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Barroso prorroga inquérito de Temer por 60 dias
Prazo estendido

Barroso prorroga inquérito de Temer por 60 dias

Ministro considera que Segovia está 'ciente' de que não deve comentar investigação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 20:26

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 20:26

Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Nelson Jr | STF
O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou o inquérito que investiga o presidente Michel Temer por 60 dias. A decisão atende a um pedido da Polícia Federal (PF), que foi apoiado pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge.
No mesmo despacho, Barroso afirmou que considera que o diretor-geral da PF, Fernando Segovia, está "devidamente ciente de que deve se abster de qualquer pronunciamento" sobre a investigação. Na segunda-feira (26), Dodge havia pedido que Segovia fosse proibido de comentar o inquérito, sob a pena de ser afastado do cargo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Comandante-geral da PM fala sobre militar que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados