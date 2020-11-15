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Eleições 2020

Barroso pede que população não deixe de ir às urnas neste domingo

Ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disse que Justiça Eleitoral tomou precauções para garantir a saúde dos eleitores na votação no domingo

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 21:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2020 às 21:51
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso Crédito: Toberto Jayme/Ascom/TSE
Os 147,9 milhões de eleitores aptos a votar neste domingo (15) para prefeito e vereador deverão preocupar-se com o protocolo sanitário, levando máscaras e mantendo distância de pelo menos um metro de outras pessoas, disse o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso. Em pronunciamento transmitido na noite deste sábado (14), ele garantiu a segurança sanitária da votação e pediu que a população não deixe de comparecer às urnas.
"Vote com segurança. A Justiça Eleitoral tomou as medidas necessárias para garantir a saúde de todos. Faça a sua parte. Use máscara. É obrigatório. E ela protege você e os outros. Se possível, leve sua própria caneta. E mantenha distância de ao menos um metro das outras pessoas", declarou o ministro, em cadeia nacional de rádio e televisão.
No pronunciamento, Barroso lembrou que as eleições municipais se refletem diretamente na vida dos cidadãos, ressaltando a importância da escolha de cada eleitor.

VOTO LIVRE

Barroso também frisou a importância da política municipal.
"Não falte a esse encontro com a história. Lembre-se: ninguém vive na União ou nos estados. As pessoas vivem nas cidades, onde são tomadas algumas das principais decisões que afetam a sua vida, como educação fundamental, saúde básica e saneamento", afirmou.
O ministro pediu que os eleitores votem com consciência, buscando o máximo de informações possíveis sobre os candidatos, independentemente das preferências partidárias.
"Vote consciente. Selecione com cuidado o seu candidato. Ainda há tempo. Se informe acerca de sua seriedade e credibilidade. Na democracia, não existe nós e eles. Eles são aqueles que nós colocamos lá", acrescentou.

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Segundo Barroso, o voto representa a principal ferramenta para definir os rumos da cidade de cada eleitor e do Brasil. Ele conclamou que a população compareça às seções eleitorais, enaltecendo a democracia para fazer um país maior e melhor.
"Não deixe de votar. Era triste e feio o tempo em que não tínhamos esse direito. A sua cidade e o Brasil terão a cara de quem comparecer às urnas. Para exigir, é preciso participar. Seu voto tem poder. Faça a diferença", disse.
De acordo com a Justiça Eleitoral, o Brasil tem 147 milhões de eleitores aptos a votar no domingo. Neste ano, o número de candidatos bateu recorde: 546 mil pessoas vão disputar cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito. Além das eleições municipais, ainda há a eleição suplementar para a escolha de uma vaga ao Senado em Mato Grosso.
As eleições foram adiadas em Macapá em função dos efeitos do apagão que atingiu a cidade na semana passada e que comprometeu o abastecimento de energia elétrica na capital do Amapá. As autoridades locais temiam a realização de manifestações no dia da votação e pediu o adiamento das eleições na cidade. O pedido foi atendido por Barroso.

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