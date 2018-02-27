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Decisão

Barroso: 'preso com pequena quantidade droga pode deixar cadeia'

Segundo ministro, manter jovem em prisão preventiva é 'contraproducente'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 19:36

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 19:36

O ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal Crédito: @BlogdoNoblat | Twitter
O ministro Luís Roberto Barroso, do STF, reverteu decisão e garantiu habeas corpus a um jovem preso em Ibiúna (SP) com 36 gramas de maconha e 1 grama de crack. O rapaz, de 18 anos, foi abordado pela polícia e, em seguida, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela justiça local.
O Tribunal de Justiça de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça negaram o pedido da defesa do acusado, mas o ministro do Supremo permitiu que o acusado possa responder pelo crime em liberdade. Barroso explicou que o pedido de prisão foi feito sem elementos concretos, com base apenas em fundamentações genéricas, resultando em um trabalho contraproducente no combate ao tráfico de drogas:
A prisão preventiva de jovem com 18 anos de idade, primário, pelo tráfico de pequenas quantidades de entorpecentes é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Ademais, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual, afirmou Barroso. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de quantidade pouco expressiva de drogas.

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