Barroso: 'preso com pequena quantidade droga pode deixar cadeia'

O ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal Crédito: @BlogdoNoblat | Twitter

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF, reverteu decisão e garantiu habeas corpus a um jovem preso em Ibiúna (SP) com 36 gramas de maconha e 1 grama de crack. O rapaz, de 18 anos, foi abordado pela polícia e, em seguida, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela justiça local.

O Tribunal de Justiça de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça negaram o pedido da defesa do acusado, mas o ministro do Supremo permitiu que o acusado possa responder pelo crime em liberdade. Barroso explicou que o pedido de prisão foi feito sem elementos concretos, com base apenas em fundamentações genéricas, resultando em um trabalho contraproducente no combate ao tráfico de drogas: