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Santa Bárbara

Barragem em Minas Gerais entra em alerta preventivo por rachadura

Informação foi divulgada neste sábado (8), após vistoria realizada por técnicos da Agência Nacional de Mineração

Publicado em 08 de Outubro de 2022 às 20:50

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

08 out 2022 às 20:50
Barragem do Córrego do Sítio (CDS) II, da AngloGold Ashanti, em Santa Bárbara, Minas Gerais
Barragem do Córrego do Sítio (CDS) II, da AngloGold Ashanti, em Santa Bárbara, Minas Gerais Crédito: Agência Nacional de Mineração
A empresa de mineração AngloGold Ashanti estabeleceu alerta de nível 1 para uma de suas barragens, CDS II, localizada no município de Santa Bárbara, em Minas Gerais. A informação foi divulgada neste sábado (8), após vistoria preliminar realizada na sexta-feira (7) por técnicos da Agência Nacional de Mineração (ANM), que acompanham o caso.
A AngloGold Ashanti ressaltou em nota divulgada à imprensa que a decisão segue o Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM): “Neste nível, não é necessário o acionamento de sirenes ou a evacuação da zona de autossalvamento, pois não há risco iminente de rompimento. Salientamos que as autoridades competentes estão sendo envolvidas”.
Segundo a empresa, após inspeção de rotina, a equipe técnica identificou uma trinca, de centímetros de largura, na barragem, “o que é comum em uma estrutura que passa por obras de reforço”.
Segundo a empresa, após inspeção de rotina, a equipe técnica identificou uma trinca, de centímetros de largura, na barragem, “o que é comum em uma estrutura que passa por obras de reforço”.
No início da noite, a AngloGold Ashanti informou que recebeu o laudo de empresa externa especializada “atestando que o fator de segurança da barragem CDS II se encontra em nível acima do recomendado, o que comprova a segurança e estabilidade da estrutura. O fator de segurança atual é de 1.82, ou seja, superior ao mínimo exigido pela legislação, que é de 1.50”.
A declaração e outras informações sobre a barragem podem ser consultados no site da empresa. Em caso de dúvidas, os moradores da região podem entrar em contato com o canal de relacionamento pelo telefone 0800 72 71 500.

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