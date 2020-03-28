Barcelona anuncia doação de 30 mil máscaras ao Ministério da Saúde

Em um comunicado, o Barcelona informou que as máscaras são de uso diário e serão distribuídas pelas autoridades de saúde a asilos. O clube acrescentou que está trabalhando por meio de sua fundação "para ajudar o máximo possível nesta crise, tanto local como internacionalmente".

"O clube se colocou ao serviço das autoridades de saúde para ajudar a cumprir todas as instruções, recomendações e ordens para combater o contágio do vírus e aliviar seus efeitos o máximo possível", afirmou o Barcelona, em um trecho do comunicado.