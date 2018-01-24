Bar oferece 1% de desconto para cada ano de pena de Lula

Bar em Santa Catarina oferece desconto caso Lula seja condenado Crédito: Reprodução/Facebook

Um bar em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, aproveitou o julgamento do ex-presidente Lula para fazer uma promoção para os clientes que forem ao local assistir a transmissão da audiência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), que acontece hoje em Porto Alegre (RS). Caso o político seja condenado, o pub Chopp Brahma Street, localizado no centro da cidade, promete dar 1% de desconto para cado ano da pena.

A oferta, válida até o fechamento da casa nesta quarta-feira, foi publicada nas redes sociais do estabelecimento. O bar, no entanto, avisa que caso o ex-presidente seja absolvido não haverá desconto.

"Ele pode pegar até 48 anos... ou seja, 48% de desconto...", diz o texto publicado no Facebook e no Instragram.