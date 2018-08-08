Bandidos ordenam toque de recolher após morte em Cariacica

Escolas do bairro emitiram aviso sobre portas fechadas Crédito: Rodrigo Maia | TV Gazeta

Escolas e comércios fecharam as portas a mando de traficantes, na manhã desta terça-feira (7), no bairro Santa Cecília, em Cariacica. Segundo relatos de moradores, a morte de um homem na região teria motivado o toque de recolher.

Por volta das 10 horas da manhã, suspeitos em motos passaram pelas ruas do bairro exigindo que comércios e escolas fechassem as portas.

Bairro Santa Cecília, em Cariacica, em estado de alerta por conta de um toque de recolher Crédito: Rodrigo Maia | TV Gazeta

Segundo pessoas ouvidas pela reportagem, o morador teria morrido de infarto e o toque de recolher seria uma forma de mostrar poder e exigir que toda a comunidade respeitasse o luto dos criminosos. No entanto, a polícia não confirmou se o homem morto tem relação com o tráfico de drogas da região.

Uma escola particular e a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Marília de Rezende não funcionaram à tarde. As turmas da manhã da escola da minha filha foram dispensadas e funcionários ligaram pedindo para que não levassem as crianças devido à insegurança, contou uma gerente administrativa, de 30 anos.

Aulas adiadas em escola de Santa Cecília, em Cariacica, conta conta de um toque de recolher Crédito: Rodrigo Maia | TV Gazeta

Por causa da suspensão das aulas, a gerente teve que levar a filha pequena para o local de trabalho por não ter com quem deixar a menina. Não tenho como levá-la para o colégio com essa situação de medo. Difícil até andar na rua desse jeito, contou.

Lojistas baixaram as portas com medo de represálias e, durante todo o dia, a rua principal ficou com as portas fechadas. Os motoristas das vans escolares também se recusaram a levar e buscar os estudantes pois não tinham como garantir a segurança de todos, contou a mãe de um aluno, que não quis se identificar.

Outros moradores de Santa Cecília descrevem que a ordem de fechamento seria para evitar que moradores fossem feridos em algum confronto entre gangues rivais.

Ficamos com medo de sair de casa e o bando rival aqui do bairro vir invadir, pois a facção daqui está em luto. É arriscado ficar no meio do fogo cruzado e acabar morto, comentou uma moradora.

Ainda segundo relatos de moradores, os ônibus não estão circulando por todo o bairro e homens armados andam pelas ruas.

Muitas viaturas da Polícia Militar passaram a circular no bairro durante todo dia, após acionamento pelo Ciodes. Porém, por meio de nota à imprensa, a corporação nega que tenha sido decretado toque de recolher no bairro e diz que segue sendo realizado normalmente com patrulhamento e ações preventivas.