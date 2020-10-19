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Crime

Bandidos armados rendem maquinistas e sequestram trem de manutenção no Rio

O veículo fazia uma vistoria na rede ferroviária próxima à favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 11:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 11:50
Bandidos armados rendem maquinistas e sequestram trem de manutenção no Rio
Bandidos armados rendem maquinistas e sequestram trem de manutenção no Rio Crédito: Reprodução/ TV Globo
Bandidos armados renderam dois maquinistas e sequestraram um trem de manutenção na manhã desta segunda-feira (19). O veículo fazia uma vistoria na rede ferroviária próxima à favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio, quando cerca de dez criminosos acessaram a linha férrea e tomaram a composição.
De acordo com a Supervia, concessionária que administra os ramais de trem da região, o crime aconteceu por volta das 7h, próximo à estação Triagem. "Os maquinistas foram obrigados a levar o grupo de criminosos até a região da Mangueira, onde esses bandidos desembarcaram na linha férrea e saíram do sistema ferroviário. Os maquinistas seguiram para a Central do Brasil e serão assistidos psicologicamente", informou a concessionária.

OPERAÇÃO

Desde as primeiras horas da manhã, a Polícia Militar realiza uma grande operação nas favelas do Jacarezinho, Manguinhos e Mandela. A ação, do Comando de Operações Especiais, conta com a atuação de policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).
Devido ao grande número de tiroteios registrado e da intensa movimentação de policiais, a circulação de trens do ramal Belford Roxo acontece apenas em parte da linha. As partidas da Central do Brasil estão suspensas desde 5h40.

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