Bandido com arma é visto de hospital onde idosa foi atingida por bala

Pelo segundo dia consecutivo, após uma bala perdida ter atingido a cabeça de uma paciente internada em Niterói, imagens flagraram um bandido armado no Morro Souza Soares, de onde teria partido o tiro. Mesmo após o ocorrido, a polícia não realizou qualquer operação na favela. A idosa, de 61 anos, continua no Hospital Santa Martha, no bairro de Santa Rosa. Ela passou por uma cirurgia no sábado, e seu quadro é estável.
O filho da paciente, que pediu para não ser identificado, disse ao GLOBO que a intervenção foi realizada para a reconstrução dos ossos do rosto. O tiro entrou pela face, e a bala estava alojada no olho. Ele disse que a mãe, que estava no hospital para tratar de um problema de vesícula quando foi baleada, está lúcida e falou sobre o episódio. Ela ainda não sabe que corre o risco de perder a visão.
Ao sair do centro cirúrgico, ela acenou para mim e senti uma sensação de alívio. Ela estava consciente e chegou a comentar o caso: Quando a gente podia imaginar que isso ia acontecer comigo? Uma violência dessa na nossa família nos faz pensar sobre como o estado está vulnerável ao crime contou ele, acrescentando que ela passou por uma primeira avaliação oftalmológica, mas que hoje haverá outra, quando será decidido se farão nova cirurgia para retirar o projétil.
BAILE FUNK COM TIROS
Moradora de Maricá, a paciente, que estava internada desde o dia 23 na unidade particular, foi baleada na madrugada de sábado. Por nota, a PM informou ontem que, naquele dia, na hora em que ela foi atingida, policiais do 12º BPM (Niterói) tinham sido acionados pela Central 190 para coibir um baile funk no morro porque traficantes soltavam fogos e atiravam a esmo. Ainda segundo a corporação, os PMs, ao chegarem à Rua Mario Viana, às 2h, foram atacados por criminosos escondidos em um beco, que fugiram após o confronto. Foram apreendidos 40 pinos de cocaína, 36 trouxinhas de maconha e 38 vidros de lança -perfume.