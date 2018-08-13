Bandido com arma é visto de hospital onde idosa foi atingida por bala

Homens armados perto do hospital onde idosa foi baleada. A imagem foi exibida no programa Fantástico neste domingo Crédito: Reprodução/TV Globo

Pelo segundo dia consecutivo, após uma bala perdida ter atingido a cabeça de uma paciente internada em Niterói , imagens flagraram um bandido armado no Morro Souza Soares, de onde teria partido o tiro. Mesmo após o ocorrido, a polícia não realizou qualquer operação na favela. A idosa, de 61 anos, continua no Hospital Santa Martha, no bairro de Santa Rosa. Ela passou por uma cirurgia no sábado, e seu quadro é estável.

O filho da paciente, que pediu para não ser identificado, disse ao GLOBO que a intervenção foi realizada para a reconstrução dos ossos do rosto. O tiro entrou pela face, e a bala estava alojada no olho. Ele disse que a mãe, que estava no hospital para tratar de um problema de vesícula quando foi baleada, está lúcida e falou sobre o episódio. Ela ainda não sabe que corre o risco de perder a visão.

 Ao sair do centro cirúrgico, ela acenou para mim e senti uma sensação de alívio. Ela estava consciente e chegou a comentar o caso: Quando a gente podia imaginar que isso ia acontecer comigo? Uma violência dessa na nossa família nos faz pensar sobre como o estado está vulnerável ao crime  contou ele, acrescentando que ela passou por uma primeira avaliação oftalmológica, mas que hoje haverá outra, quando será decidido se farão nova cirurgia para retirar o projétil.

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