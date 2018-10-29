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Bancada capixaba se divide sobre apoio

Seis parlamentares são aliados, seis estão neutros. Um é oposição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 03:02

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 03:02

Deputado Federal Josias da Vitória (PPS) apoia o novo governo e o Deputado Federal Helder Salomão (PT) afirmou que será oposição Crédito:
A bancada que representará o Espírito Santo no Congresso Nacional a partir do ano que vem está dividida entre parlamentares declaradamente aliados do novo presidente Jair Bolsonaro (PSL) e os que preferem se manter neutros. A exceção fica por conta do único deputado federal eleito pelo PT, Helder Salomão, que promete fazer oposição.
Ao assumir o Poder Executivo nacional, Bolsonaro já chegará a Brasília com o apoio dos deputados federais Evair de Melo (PP), Lauriete (PR), Soraya Manato (PSL), Norma Ayub (DEM) e Josias da Vitória (PSB). Este último ressalta ser o único militar eleito na bancada capixaba, o que lhe confere afinidade com o novo presidente. Vai ser um relacionamento excelente. Mas eu vou apoiar tudo o que for bom para o Brasil e o Estado, pondera.
Já Soraya Manato, que é correligionária de Bolsonaro é mais incisiva: Vamos ajudá-lo a colocar em prática o que ele pregou nas votações e nos debates para que o plano de governo dê certo.
Deputado federal eleito com mais votos em 2018, Amaro Neto (PRB), acredita na aproximação em nível nacional entre seu partido, que faz parte do chamado centrão, com o novo líder. Ele afirma estar disposto a colaborar com o próximo governo já a partir do primeiro ano de mandato para implantar mudanças.
Acredito que Bolsonaro terá um olhar pelo Estado pela presença do Carlos Manato (deputado federal do PSL), que conhece nossos problemas, e de Magno Malta (PR), que está junto com a alta cúpula do presidente, afirma.
O pensamento é o oposto do de Helder Salomão. Ele defende que além de não ter apreço pela democracia, Bolsonaro não apresentou propostas sólidas para o país, o que dificulta uma análise em relação a seu futuro governo e inspira preocupação. No entanto, o petista destaca que, para o Espírito Santo, o resultado das urnas foi ruim.
Espero que consigamos manter a união da bancada para lutarmos pelos interesses do Estado. Mas defenderei os direitos dos trabalhadores e a democracia. Faremos oposição e estaremos vigilantes, garante.
NEUTRALIDADE
Fabiano Contarato foi o campeão de votos no Estado Crédito: Fernando Madeira
Mas há também quem prefira se manter neutro. Fazem parte desse grupo de parlamentares os três senadores do Estado: Rose de Freitas (Podemos), Marcos Do Val (PPS) e Fabiano Contarato (Rede), que foi enfático: Quem fizer um trabalho respeitando as garantias constitucionais, terá em mim um aliado.
Já Marcos Do Val não esconde a afinidade com Bolsonaro em relação ao discurso sobre mudanças na área da Segurança, mas pondera: Não vou apoiar a pessoa e sim os valores. Tudo vai depender de como for o andamento do governo.
Posição semelhante é mantida pelos deputados federais Sérgio Vidigal (PDT), Paulo Foletto (PSB) e Felipe Rigoni (PSB).

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