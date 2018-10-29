Bancada capixaba se divide sobre apoio

Deputado Federal Josias da Vitória (PPS) apoia o novo governo e o Deputado Federal Helder Salomão (PT) afirmou que será oposição Crédito:

Jair Bolsonaro (PSL) e os que preferem se manter neutros. A exceção fica por conta do único deputado federal eleito pelo PT, Helder Salomão, que promete fazer oposição. A bancada que representará o Espírito Santo no Congresso Nacional a partir do ano que vem está dividida entre parlamentares declaradamente aliados do novo presidente(PSL) e os que preferem se manter neutros. A exceção fica por conta do único deputado federal eleito pelo PT,, que promete fazer oposição.

Evair de Melo (PP), Lauriete (PR), Soraya Manato (PSL), Norma Ayub (DEM) e Josias da Vitória (PSB). Este último ressalta ser o único militar eleito na bancada capixaba, o que lhe confere afinidade com o novo presidente. Vai ser um relacionamento excelente. Mas eu vou apoiar tudo o que for bom para o Brasil e o Estado, pondera. Ao assumir o Poder Executivo nacional, Bolsonaro já chegará a Brasília com o apoio dos deputados federais(PP),(PR), Soraya Manato (PSL), Norma Ayub (DEM) e(PSB). Este último ressalta ser o único militar eleito na bancada capixaba, o que lhe confere afinidade com o novo presidente. Vai ser um relacionamento excelente. Mas eu vou apoiar tudo o que for bom para o Brasil e o Estado, pondera.

Já Soraya Manato, que é correligionária de Bolsonaro é mais incisiva: Vamos ajudá-lo a colocar em prática o que ele pregou nas votações e nos debates para que o plano de governo dê certo.

Amaro Neto (PRB), acredita na aproximação em nível nacional entre seu partido, que faz parte do chamado centrão, com o novo líder. Ele afirma estar disposto a colaborar com o próximo governo já a partir do primeiro ano de mandato para implantar mudanças. Deputado federal eleito com mais votos em 2018,(PRB), acredita na aproximação em nível nacional entre seu partido, que faz parte do chamado centrão, com o novo líder. Ele afirma estar disposto a colaborar com o próximo governo já a partir do primeiro ano de mandato para implantar mudanças.

Magno Malta (PR), que está junto com a alta cúpula do presidente, afirma. Acredito que Bolsonaro terá um olhar pelo Estado pela presença do Carlos Manato (deputado federal do PSL), que conhece nossos problemas, e de(PR), que está junto com a alta cúpula do presidente, afirma.

O pensamento é o oposto do de Helder Salomão. Ele defende que além de não ter apreço pela democracia, Bolsonaro não apresentou propostas sólidas para o país, o que dificulta uma análise em relação a seu futuro governo e inspira preocupação. No entanto, o petista destaca que, para o Espírito Santo, o resultado das urnas foi ruim.

Espero que consigamos manter a união da bancada para lutarmos pelos interesses do Estado. Mas defenderei os direitos dos trabalhadores e a democracia. Faremos oposição e estaremos vigilantes, garante.

NEUTRALIDADE

Fabiano Contarato foi o campeão de votos no Estado Crédito: Fernando Madeira

Rose de Freitas (Podemos), Marcos Do Val (PPS) e Fabiano Contarato (Rede), que foi enfático: Quem fizer um trabalho respeitando as garantias constitucionais, terá em mim um aliado. Mas há também quem prefira se manter neutro. Fazem parte desse grupo de parlamentares os três senadores do Estado:(Podemos),(PPS) e(Rede), que foi enfático: Quem fizer um trabalho respeitando as garantias constitucionais, terá em mim um aliado.

Já Marcos Do Val não esconde a afinidade com Bolsonaro em relação ao discurso sobre mudanças na área da Segurança, mas pondera: Não vou apoiar a pessoa e sim os valores. Tudo vai depender de como for o andamento do governo.