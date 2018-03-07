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Fatalidade

Baixista do Bloco AfroReggae morre eletrocutado após show na Lapa

Nas redes sociais, amigos lamentam a morte e fazem homenagens ao músico

Publicado em 07 de Março de 2018 às 17:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 17:34
O baixista Davi Lannes Crédito: Reprodução | Facebook
O baixista Davi Lannes, do Bloco AfroReggae, morreu eletrocutado na madrugada desta terça-feira (06), após um show na Lapa, bairro boêmio na região Central do Rio. De acordo com relatos de amigos, o rapaz ia para casa quando encostou num poste e recebeu uma descarga elétrica.
De acordo com relatos de amigos, após Davi cair, bandidos se aproximaram dele e levaram sua carteira. O corpo do músico foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).
Nas redes sociais, amigos lamentam a morte e fazem homenagens ao músico.
"Meu Deus como é difícil acreditar, mas dessa vida levamos apenas as lembranças das boas e bons papos a Batemos pelas noites q estávamos juntos ouvindo seu som!!!".
"Força aí, galera, e que Deus conforte o coração da família! Teremos muita música boa no Céu! RIP".
"Muito triste com essa notícia , que Deus conforte o coração de todos".
VEJA POST DO BLOCO AFROREGGAE

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