Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Aviões militares levam 317 mil máscaras e suprimentos para Manaus
Coronavírus

Aviões militares levam 317 mil máscaras e suprimentos para Manaus

Manaus está com seu sistema de saúde em total colapso, sem capacidade nenhuma de atender pacientes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2020 às 16:58

Publicado em 02 de Maio de 2020 às 16:58

Prefeitura de Vitória recomenda que toda a população use máscaras caseiras nas atividades de rotina
A Força Aérea Brasileira entregou 300 mil unidades de máscaras cirúrgicas a Manaus Crédito: Prefeitura de Vitória
Duas aeronaves da Força Aérea Brasileira chegam a Manaus (AM) neste sábado (2), para fazer a entrega de 452 mil equipamentos de proteção individual (EPIs), como são conhecidos os suprimentos básicos de prevenção contra o coronavírus.
Ao todo, foram entregues 300 mil unidades de máscaras cirúrgicas, 17 mil unidades de máscaras N95, 130 mil unidades de luvas, 4.080 óculos e 1.300 aventais, além de 1.080 litros de álcool em gel doados pela Fundação Itaú para Educação e Cultura.
Manaus está com seu sistema de saúde em total colapso, sem capacidade nenhuma de atender pacientes. Na quarta-feira (29), em entrevista ao Estado, o governador do Amazonas, Wilson Lima, criticou o governo Bolsonaro pelo "pouquíssimo apoio" que o Palácio do Planalto tem prestado ao Estado. "O governo federal ajudado pouquíssimo, é pouco demais diante do problema que a gente tem. Precisamos de mais ajuda", disse Lima.
Segundo o governador, é urgente o recebimento de pelo menos 100 profissionais, entre médicos, intensivistas e enfermeiros, além de cerca de 100 respiradores e equipamentos de proteção individual. "É o mínimo que precisamos para aguentar pelos próximos dez a 15 dias", comentou.

Veja Também

Coronavírus: ES tem mais de 3 mil casos confirmados e 104 mortes

Coronavírus: TRF-3 dá mais prazo para Bolsonaro a entregar exame

África tem mais de 40 mil casos de infecção por novo coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto do ES tem maior crescimento de movimentação de cargas entre terminais privados
Imagem de destaque
Ramagem é preso por serviço de imigração dos EUA, diz PF
Imagem de destaque
Alexandre Ramagem é preso nos EUA, diz PF; o que se sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados