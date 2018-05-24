Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Avião da FAB cai perto da Rodovia Rio-Santos, em Itaguaí
Pane

Avião da FAB cai perto da Rodovia Rio-Santos, em Itaguaí

Pilotos conseguiram se ejetar antes da queda do avião, que sofreu pane após decolar

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 12:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 12:54
Aeronave caiu perto da Cidade das Crianças, em Itaguaí Crédito: Reprodução
Uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) caiu na manhã desta quinta-feira em Itaguaí, Região Metropolitana do Rio, perto da Rodovia Rio-Santos.
Segundo a FAB, a aeronave F-5F sofreu uma pane após a decolagem da Ala 12 (Base Aérea de Santa Cruz), no Rio. Os pilotos conseguiram se ejetar antes da colisão. A dupla está viva e recebe os cuidados médicos após o acidente, informaram os militares.
Um vídeo mostra a fumaça preta tomando o céu após o acidente, que ocorreu em área fora da rodovia, próxima à Cidade das Crianças.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o avião caiu na Rua dos Jesuítas. Homens do quartel de Santa Cruz foram deslocados para o local.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entenda como a atualização da NR-1 pode melhorar a saúde mental nas empresas
Juninho do Mandela participou de ataque a uma delegacia no Rio em 2012
Comando Vermelho: chefe do tráfico no Rio é preso em Guarapari
Imagem de destaque
Tiradentes: 5 filmes para entender a Inconfidência Mineira e sua importância histórica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados