Avião da FAB cai perto da Rodovia Rio-Santos, em Itaguaí

Aeronave caiu perto da Cidade das Crianças, em Itaguaí Crédito: Reprodução

Uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) caiu na manhã desta quinta-feira em Itaguaí, Região Metropolitana do Rio, perto da Rodovia Rio-Santos.

Segundo a FAB, a aeronave F-5F sofreu uma pane após a decolagem da Ala 12 (Base Aérea de Santa Cruz), no Rio. Os pilotos conseguiram se ejetar antes da colisão. A dupla está viva e recebe os cuidados médicos após o acidente, informaram os militares.

Um vídeo mostra a fumaça preta tomando o céu após o acidente, que ocorreu em área fora da rodovia, próxima à Cidade das Crianças.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o avião caiu na Rua dos Jesuítas. Homens do quartel de Santa Cruz foram deslocados para o local.