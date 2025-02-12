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Avião colide com carro em pista do Aeroporto do Galeão, no Rio

Segundo a concessionária que administra o aeródromo, RioGaleão, o acidente ocorreu por volta das 22h, mas ninguém ficou ferido

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 08:07

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

12 fev 2025 às 08:07
Avião que se chocou com carro na pista do Aeroporto do Galeão passa por manutenção
Avião que se chocou com carro na pista do Aeroporto do Galeão passa por manutenção Crédito: Reprodução/TV Globo
Um avião da companhia aérea Gol colidiu, na noite dessa terça-feira (11), com um carro de manutenção na pista do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Tom Jobim/Galeão, durante um procedimento de decolagem. Segundo a concessionária que administra o aeródromo, RioGaleão, o acidente ocorreu por volta das 22h, mas ninguém ficou ferido.
A aeronave se preparava para decolar com destino a Fortaleza, quando houve a colisão. De acordo com a concessionária, os passageiros desembarcaram da aeronave logo depois do acidente, e o aeroporto manteve sua operação normal de pousos e decolagens.
Notícias relacionadas:Duas pessoas morrem em queda de avião em São Paulo.Avião de pequeno porte cai na zona oeste de São Paulo.SP: piloto morre após queda de avião em Ubatuba.A Gol informou que o carro estava na pista durante o procedimento de decolagem. “Tripulação e equipe seguiram os procedimentos e agiram rapidamente para garantir a segurança dos passageiros. A empresa informou ainda que o incidente não afetará outros voos”.
Segundo a Gol, um voo extra foi colocado à disposição dos passageiros que preferiram embarcar para Fortaleza. A Aeronáutica enviou uma equipe do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III) ao local, que foi preservado pela concessionária, para começar a apuração das causas do acidente.

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