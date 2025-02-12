Avião colide com carro em pista do Aeroporto do Galeão, no Rio

Avião que se chocou com carro na pista do Aeroporto do Galeão passa por manutenção Crédito: Reprodução/TV Globo

Um avião da companhia aérea Gol colidiu, na noite dessa terça-feira (11), com um carro de manutenção na pista do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Tom Jobim/Galeão, durante um procedimento de decolagem. Segundo a concessionária que administra o aeródromo, RioGaleão, o acidente ocorreu por volta das 22h, mas ninguém ficou ferido.

A aeronave se preparava para decolar com destino a Fortaleza, quando houve a colisão. De acordo com a concessionária, os passageiros desembarcaram da aeronave logo depois do acidente, e o aeroporto manteve sua operação normal de pousos e decolagens.

Notícias relacionadas:Duas pessoas morrem em queda de avião em São Paulo.Avião de pequeno porte cai na zona oeste de São Paulo.SP: piloto morre após queda de avião em Ubatuba.A Gol informou que o carro estava na pista durante o procedimento de decolagem. “Tripulação e equipe seguiram os procedimentos e agiram rapidamente para garantir a segurança dos passageiros. A empresa informou ainda que o incidente não afetará outros voos”.