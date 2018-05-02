Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Avião cai próximo de aeroporto e deixa dez feridos em São Paulo
Ubatuba

Avião cai próximo de aeroporto e deixa dez feridos em São Paulo

Quatro vítimas foram levadas ao hospital com suspeitas de fraturas e outras seis tiveram apenas ferimentos leves

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 00:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 00:08
Piloto não alcançou a pista do aeroporto de Ubatuba e tentou fazer um pouso de emergência Crédito: Daesp/Divulgação
Um avião caiu num terreno próximo do aeroporto de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, no início da noite desta terça-feira, 1. As dez pessoas que estavam a bordo tiveram algum tipo de ferimento, mas todas sobreviveram, segundo o Corpo de Bombeiros. Quatro vítimas foram levadas para a Santa Casa de Ubatuba com suspeita de fraturas e passavam por exames no setor de emergência, mas estavam conscientes. Os outros ocupantes do avião foram atendidos no local, com contusões e ferimentos leves.
> Leia mais matérias de Brasil
Conforme as primeiras informações dos bombeiros, a aeronave decolou de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e tentava o pouso no aeroporto da cidade paulista. Por razões que ainda serão apuradas, o piloto não alcançou a pista e teria tentado um pouso de emergência, mas acabou caindo no terreno vizinho, no bairro Estufa II, próximo do Fórum da cidade. O impacto da aeronave com o solo produziu muita fumaça.
Funcionários do aeroporto avisaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Várias viaturas se deslocaram para o local. Houve vazamento de combustível, obrigando os ocupantes a deixarem rapidamente o avião. Os bombeiros inspecionaram o aparelho e constataram que não havia risco de explosão. Ainda não havia informação sobre os danos na aeronave. As causas do acidente serão investigadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados