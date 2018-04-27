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Droga

Avião abatido pela FAB transportava 500 kg de pasta base de cocaína

Força aérea determinou que aeronave parasse, mas piloto desobedeceu ordem

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 16:59
A-29 Super Tucano, caça da Força Aérea Brasileira (FAB) Crédito: Sgt Johnson/FAB
A aeronave interceptada pela Força Aérea Brasileira (FAB) na quarta-feira (25) transportava 500 quilos de pasta base de cocaína. A informação foi confirmada pelo Cipoaer (PM/MT), que realiza operação no Pantanal em busca dos destroços do aeronave que está submersa.
Três aeronaves A-29 e um avião-radar E-99 participaram da interceptação, que seguiu, segundo a assessoria da FAB, todas as medidas de policiamento do espaço aéreo, incluindo o tiro de aviso, até chegar à última medida prevista: o tiro de detenção.
A operação que culminou com o abate da aeronave começou em Mato Grosso. O piloto da FAB ordenou a mudança de rota e o pouso obrigatório no aeródromo de Cuiabá (MT), porém o piloto do avião interceptado não obedeceu.
Foi necessário que a defesa aérea comandasse o tiro de aviso, informando que o avião interceptado deveria pousar no aeródromo mais próximo. Ainda sem retorno, foi disparado o tiro de detenção. Após a execução do tiro de detenção, a aeronave, que não tinha plano de voo, fez pouso forçado em um lago localizado na área do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense, quando então foi feita a apreensão da carga ilegal da aeronave pela Polícia Federal e pela Policia Militar de Mato Grosso.

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