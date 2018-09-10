Ausência de Bolsonaro é ponto fora da curva, diz Alvaro Dias

Álvaro Dias, candidato à presidência Crédito: Guilherme Ferrari | Arquivo

Para o presidenciável Alvaro Dias (Podemos), a ausência de Jair Bolsonaro (PSL) do debate entre candidatos neste domingo, 9, tem de ser vista como um "ponto fora da curva".

Ele afastou a ideia de apostar que Bolsonaro tenha consolidado sua posição no segundo turno da eleição após o ataque que sofreu em Juiz de Fora (MG).