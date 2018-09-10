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Eleições 2018

Ausência de Bolsonaro é ponto fora da curva, diz Alvaro Dias

Ele afastou a ideia de apostar que Bolsonaro tenha consolidado sua posição no segundo turno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2018 às 09:23

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 09:23

Álvaro Dias, candidato à presidência Crédito: Guilherme Ferrari | Arquivo
Para o presidenciável Alvaro Dias (Podemos), a ausência de Jair Bolsonaro (PSL) do debate entre candidatos neste domingo, 9, tem de ser vista como um "ponto fora da curva".
Ele afastou a ideia de apostar que Bolsonaro tenha consolidado sua posição no segundo turno da eleição após o ataque que sofreu em Juiz de Fora (MG).
"(O Brasil) é um país conflituoso e temos que semear a paz e combater a violência e essa tentativa de estimular o ódio, a raiva e a intolerância porque isso não contribui", afirmou, após debate Estadão/TV Gazeta/Jovem Pan/Twitter.

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