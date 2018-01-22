Atropelador de Copacabana nega ser assassino e pede perdão

Antonio de Almeida Anaquim, motorista que invadiu o calçadão de Copacabana e deixou feridos Crédito: Reprodução/GloboNews

Em vídeo gravado a pedido do programa "Fantástico", da TV Globo, o motorista que atropelou 18 pessoas no calçadão de Copacabana, na zona sul do Rio, causando a morte da bebê Maria Louize Araújo de Azevedo, de 8 meses, diz que não é assassino e pede desculpas pelo sofrimento que causou. "Quero dizer que não sou nenhum assassino, não tive intenção nenhuma de matar ninguém, e peço perdão a todas as pessoas que sofreram e estão sofrendo com toda essa tragédia que eu causei", diz Antônio de Almeida Anaquim, de 41 anos.

Ele reafirma que é epilético e sofreu uma crise no momento do acidente, perdendo a consciência. "Quando comecei a ter uma consciência, eu, ainda muito grogue, ainda não estava praticamente entendendo nada, somente via o vidro do meu carro quebrado, dois policiais na minha porta, tentando me explicar, mas eu ainda praticamente sem entender nada daquilo que estava acontecendo."