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Atropelador de Copacabana nega ser assassino e pede perdão

Motorista que atropelou 18 pessoas e matou bebê reafirma que é epilético e sofreu uma crise no momento do acidente, perdendo a consciência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2018 às 10:26

Publicado em 22 de Janeiro de 2018 às 10:26

Antonio de Almeida Anaquim, motorista que invadiu o calçadão de Copacabana e deixou feridos Crédito: Reprodução/GloboNews
Em vídeo gravado a pedido do programa "Fantástico", da TV Globo, o motorista que atropelou 18 pessoas no calçadão de Copacabana, na zona sul do Rio, causando a morte da bebê Maria Louize Araújo de Azevedo, de 8 meses, diz que não é assassino e pede desculpas pelo sofrimento que causou. "Quero dizer que não sou nenhum assassino, não tive intenção nenhuma de matar ninguém, e peço perdão a todas as pessoas que sofreram e estão sofrendo com toda essa tragédia que eu causei", diz Antônio de Almeida Anaquim, de 41 anos.
Ele reafirma que é epilético e sofreu uma crise no momento do acidente, perdendo a consciência. "Quando comecei a ter uma consciência, eu, ainda muito grogue, ainda não estava praticamente entendendo nada, somente via o vidro do meu carro quebrado, dois policiais na minha porta, tentando me explicar, mas eu ainda praticamente sem entender nada daquilo que estava acontecendo."
Anaquim não se manifesta sobre a acusação de ter mentido ao Departamento Estadual de Trânsido do Rio (Detran-RJ), ao negar usar medicamentos para epilepsia, nem sobre o fato de estar dirigindo mesmo tendo a carteira cassada pelo acúmulo de multas.

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