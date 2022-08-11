Atos mandaram recado às Forças Armadas, avaliam organizadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Embora não tenham sido citadas nas cartas lidas nesta quinta-feira (11), as Forças Armadas eram as principais destinatárias dos documentos em defesa da democracia.

Segundo organizadores dos documentos, o maior objetivo dos atos era "aumentar o custo" de uma ruptura institucional e fazer os militares pensarem duas vezes antes de embarcar em alguma aventura golpista de Jair Bolsonaro (PL).

Por isso, o apoio de setores que vão dos movimentos de moradia aos bancos, passando pelo agro e empresários, foi tão festejado. De acordo com essa avaliação, um golpe deixaria os militares isolados.