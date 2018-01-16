Ator brasileiro e namorada são presos após dar tiros em hotel

O ator e modelo brasileiro Thierre di Castro Garrito, de 39 anos, e sua namorada norte-americana Marriah Bonsal, de 27, foram presos na madrugada desta segunda-feira, 15, após fazerem disparos de arma de fogo num hotel, em Rio Claro, interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, o casal havia feito uso de drogas e havia, aparentemente, entrado em surto. O ator chegou a disparar contra os policiais militares que foram chamados pela direção do estabelecimento  dez policiais foram ao local em cinco viaturas. Uma bala acertou o escudo usado como proteção pelos policiais, mas ninguém ficou ferido.

Garrito estava com um revólver calibre 38 e sua namorada portava uma pistola 6.35. Um tenente da Polícia Militar conversou com Thierre e conseguiu que o casal entregasse as armas. No quarto que ocupavam foram achadas porções de maconha e cocaína. Eles foram levados para o plantão da Polícia Civil, mas tiveram de ser encaminhados para uma Unidade de Pronto-Atendimento, por estarem completamente alucinados, conforme o registro policial. À tarde, depois de medicados, os dois foram levados à delegacia e submetidos a um interrogatório.

O ator foi indiciado por porte ilegal de arma e tentativa de homicídio. Já a jovem americana foi indiciada por porte ilegal de arma e munição. Os dois ficaram presos e devem ser apresentados à Justiça Criminal, no Fórum de Rio Claro, nesta terça-feira, 16. A advogada Simone Widmer, que defende o casal, informou que vai pedir a internação de ambos para tratamento de dependência química. Os dois são dependentes, já tiveram passagem por porte de drogas. Eles estão com mania de perseguição, um dos efeitos da droga, por isso compraram as armas antes do Natal, disse. Ela vai pedir a anulação do interrogatório por entender que eles não tinham condições para depor. A decisão será da Justiça.