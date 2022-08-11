Ato em Salvador une estudantes e sindicatos

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O ato pela democracia uniu estudantes secundaristas, movimentos sociais e sindicatos na manhã desta quinta-feira (11) em Salvador.
Acompanhados de carros de som e bandas de percussão, o grupo saiu da Praça do Campo Grande e segue em passeata até a Praça Castro Alves, centro de Salvador.
Os manifestantes entoaram gritos contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) e em favor das urnas eletrônicas. Temas como a defesa da educação, saúde e moradia popular também estão na pauta.