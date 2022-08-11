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Folha de São Paulo

Ato em defesa da democracia interdita faixas da avenida Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ato em defesa da democracia e do processo eleitoral reúne estudantes e representantes de movimentos sociais, movimentos populares e centrais...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 15:06

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 15:06

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ato em defesa da democracia e do processo eleitoral reúne estudantes e representantes de movimentos sociais, movimentos populares e centrais sindicais em frente ao Masp, na avenida Paulista, na tarde desta quinta-feira (11).
O ato é comandado por movimentos que compõem a campanha Fora, Bolsonaro, que organizou manifestações nacionais contra o presidente.
O grupo de entidades resolveu retomar as manifestações de rua numa reação às novas ameaças golpistas feitas pelo atual mandatário. Inicialmente, o ato estava previsto para o dia 6 de agosto, mas a data foi alterada para coincidir com a data de divulgação de manifestos contra ataques que o presidente tem feito às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral.
Pouco depois das 17h30, as quatro faixas da Paulista sentido Consolação em frente ao Masp foram fechadas ao trânsito de carros por manifestantes. A expectativa é que o ato siga em passeata rumo à praça do Ciclista.
Manistantes exibiam cartazes em defesa da democracia, com frases como "respeite o voto, respeite o povo" e "Bolsonaro sai, democracia fica", e contra o atual mandatário. Uma urna eletrônica inflável com a frase "respeite o voto" e outra com a capa da Consituição foram dispostas próximas ao Masp.
Representantes de movimentos estudantis secundarista e universitário se reúnem um pouco mais adiante, em frente ao Fórum Federal Ministro Pedro Lessa.

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