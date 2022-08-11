Ato em Curitiba reúne estudantes e representantes de 15 entidades

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Os curitibanos enfrentaram o frio de 9 °C para participar do ato pró-democracia, que teve concentração em frente ao prédio histórico da UFPR (Universidade Federal do Paraná), e seguiu pelas ruas da capital. A passeata reuniu estudantes e representantes de 15 entidades e organizações sociais.

A presidente da Upes (União Paranaense dos Estudantes Secundaristas), Mariana Chagas, diz que a adesão é grande e teve cerca de 1.500 assinaturas apenas nas escolas. "A movimentação é apartidária e envolve as massas, a população, e quem é verdadeiramente patriota", diz a estudante.

A APUFPR (Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná) lembrou que o ato, no dia do estudante, também defende a educação pública e de qualidade, "atacada constantemente pelo presidente Jair Bolsonaro e por seus apoiadores".

A leitura da Carta foi feita na terça-feira (9), no prédio da Faculdade de Direito da UFPR, em Curitiba.