Ativista que venceu Nobel da Paz diz que vai indicar Lula para o prêmio

Ex-presidente Lula posa ao lado de Adolfo Pérez Esquivel, Nobel da Paz Crédito: Reprodução/Twitter

Ganhador do Nobel da Paz em 1980, Adolfo Pérez Esquivel revelou que vai indicar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a próxima edição do prêmio. O argentino se encontrou com o petista nesta sexta-feira, no Instituto Lula, em São Paulo. Os dois posaram juntos para fotos, que acompanharam o anúncio no site do ativista de direitos humanos.

Pérez Esquivel explicou que decidiu indicar Lula no Comitê Nobel da Noruega porque a chegada do petista à presidência "marcou um antes e um depois para o Brasil" e tornou o ex-líder sindical "uma referência internacional da luta contra a pobreza". O argentino citou que as políticas do ex-presidente tiraram 30 milhões de pessoas da miséria. "Um país inteiro", avaliou o ativista, que atribuiu ao petista a diminuição da desigualdade.

"Vou propor (o nome de) Lula da Silva para o Prêmio Nobel da Paz", anunciou o argentino em suas redes sociais.