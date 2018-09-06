'Atentado ao Estado democrático de direito', afirma Manato

O deputado federal Carlos Manato (PSL), um dos principais apoiadores do presidenciável e correligionário Jair Bolsonaro no Espírito Santo, suspendeu a agenda que fazia em Jerônimo Monteiro, nesta quinta-feira (06), depois que o candidato ao Palácio do Planalto foi esfaqueado, em Juiz de Fora (MG). Para Manato, houve "um atentado ao Estado democrático de direito".
"Algum psicopata dá uma facada. Para sorte nossa essa facada foi superficial. Mas isso é lamentável. Pedimos as pessoas que orem. Não é isso que estamos pregando", complementou.
"FUZILAR A PETRALHADA"
Lembrado sobre certos discursos de Bolsonaro, como quando falou em "fuzilar a petralhada", em referência aos petistas, Manato ponderou: "Foi uma coisa que ele falou não de dar tiro, mas de tirar o PT do governo, do Acre, não de matar as pessoas".
"ELE NÃO ANDA ARMADO"
"Ele não atirou em ninguém, ele não mata ninguém. Ele não anda nem armado", afirmou ainda o deputado. "Ele até andava (armado). Mas como ele vai andar agora, para passar no aeroporto? Quem dá proteção a ele é a Polícia Federal."
Manato avalia que o esquema de segurança deve ser revisto ou que Bolsonaro pode ter que reduzir os atos de campanha de proximidade com o público. Havia a previsão, ainda de acordo com o deputado, de que o presidenciável viesse ao Estado no próximo dia 15, mas já não sabe se a agenda está mantida.
Manato é candidato ao governo do Estado. Na propaganda de TV, o presidenciável pede votos para ele.