'Atentado ao Estado democrático de direito', afirma Manato

Bolsonaro leva facada em ato de campanha em Minas Gerais Crédito: Twitter

foi esfaqueado, em Juiz de Fora (MG). Para Manato, houve "um atentado ao Estado democrático de direito". O deputado federal Carlos Manato (PSL), um dos principais apoiadores do presidenciável e correligionário Jair Bolsonaro no Espírito Santo, suspendeu a agenda que fazia em Jerônimo Monteiro, nesta quinta-feira (06), depois que o candidato ao Palácio do Planalto. Para Manato, houve "um atentado ao Estado democrático de direito".

"Algum psicopata dá uma facada. Para sorte nossa essa facada foi superficial. Mas isso é lamentável. Pedimos as pessoas que orem. Não é isso que estamos pregando", complementou.

"FUZILAR A PETRALHADA"

falou em "fuzilar a petralhada", em referência aos petistas, Manato ponderou: "Foi uma coisa que ele falou não de dar tiro, mas de tirar o PT do governo, do Acre, não de matar as pessoas". Lembrado sobre certos discursos de Bolsonaro, como quando, em referência aos petistas, Manato ponderou: "Foi uma coisa que ele falou não de dar tiro, mas de tirar o PT do governo, do Acre, não de matar as pessoas".

"ELE NÃO ANDA ARMADO"

"Ele não atirou em ninguém, ele não mata ninguém. Ele não anda nem armado", afirmou ainda o deputado. "Ele até andava (armado). Mas como ele vai andar agora, para passar no aeroporto? Quem dá proteção a ele é a Polícia Federal."

Manato avalia que o esquema de segurança deve ser revisto ou que Bolsonaro pode ter que reduzir os atos de campanha de proximidade com o público. Havia a previsão, ainda de acordo com o deputado, de que o presidenciável viesse ao Estado no próximo dia 15, mas já não sabe se a agenda está mantida.