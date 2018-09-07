Atentado a Bolsonaro teve 808 mil menções no Twitter em duas horas

Jair Bolsonaro logo após ser esfaqueado em Juiz de Fora Crédito: Reprodução

O atentado contra o deputado Jair Bolsonaro, candidato do PSL à Presidência, teve grande repercurssão nas redes sociais. Um levantamento da FGV DAPP mostra que o episódio fez as menções ao deputado federal crescerem 2.500% no Twitter, em comparação à hora anterior ao ataque. No total, foram cerca de 808 mil menções na rede social em apenas duas horas.

Às 18h, quatro dos dez termos mais mencionados pelos usuários brasileiros tinham relação com o atentado, aponta o estudo: violência (216 mil menções), arma (123 mil), Juiz de Fora (88 mil) e facada (83 mil).

Logo após o incidente, diversos vídeos do momento da agressão, feitos por apoiadores presentes no ato de campanha, foram compartilhados nas redes sociais. Internautas passaram a divulgar fotos e o perfil do agressor nas redes sociais. No Facebook, Adelio Bispo de Oliveira recebeu ameaças de morte. Já em fóruns anônimos, dados pessoais de Adelio foram vazados.

Jair Bolsonaro estava sendo carregado por apoiadores quando fez uma expressão de dor e foi retirado do local. O deputado foi retirado do local às pressas, em um carro da PF, e levado para a Santa Casa de Misericórdia. Ao chegar ao hospital, ele fez um ultrasom, quando foi identificada a necessidade de cirurgia.

A Polícia Militar de Juiz de Fora informou que Adélio Bispo de Oliveira foi detido após o ataque e confirmou que Adélio é a pessoa que aparece em uma foto que circula em grupos de WhatsApp dos apoiadores do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL).

O suspeito mora em Montes Claros (MG) e atualmente está desempregado. Uma das últimas ocupações dele foi como servente de pedreiro, mas ele já trabalhou em cafeteria e hotel.

CANDIDATO ESTÁ NO CTI; ESTADO É ESTÁVEL

Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, para reparar 'uma lesão por material perfurocortante na região do abdômen', segundo informações de sua assessoria. O candidato precisou também de uma transfusão de sangue.

A cirurgia terminou por volta das 19h, segundo assessores que acompanham o presidenciável no hospital. O quadro clínico do candidato é considerável estável e a expectativa de assessores próximos é a de que ele seja transferido na manhã desta sexta-feira para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele foi submetido a uma laparotomia, cirurgia que abre o abdômen do paciente desde o estômago, e chegou a entrar em choque e seu quadro só foi estabilizado durante a operação. Médicos afirmam que ele está internado no CTI.



