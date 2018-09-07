Ataque em MG: Bolsonaro vai para CTI após cirurgia

Jair Bolsonaro levou uma facada em ato de campanha em Minas Gerais Crédito: Reprodução

O candidato à Presidência da República do PSL nas eleições 2018, Jair Bolsonaro, foi esfaqueado durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG) na tarde desta quinta-feira, 6. Atingido na região do abdômen, o presidenciável foi levado para o hospital e passou por uma cirurgia. A Polícia Federal prendeu o suspeito.

Bolsonaro já foi operado e estava a caminho do Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora às 19h15. Ele foi esfaqueado no centro da cidade por volta das 15h40 e sofreu perfurações nos intestinos.

A informação de seu estado de saúde foi passada por uma fonte da campanha de Bolsonaro, segundo a qual o candidato reagiu bem ao procedimento e deve se recuperar sem grandes complicações. A Santa Casa não está divulgando detalhes de seu quadro. Uma coletiva de imprensa está prevista para as 20h30.

O candidato está sendo acompanhado pelo presidente nacional do PSL, Gustavo Bebiano, e integrantes do partido em Juiz de Fora. Um dos filhos do presidenciável, Flavio Bolsonaro, informou que o pai passava bem logo após ser ferido e, pouco depois, afirmou que o ferimento era mais grave do que ele imaginava. Um porta-voz do hospital declarou que havia suspeita de lesões internas que, se confirmadas, poderiam configurar quadro grave.

"Infelizmente foi mais grave do que esperávamos. A perfuração atingiu parte do fígado, do pulmão e da alça do intestino. Perdeu muito sangue, chegou no hospital com pressão de 10/3, quase morto... Seu estado agora parece estabilizado. Orem, por favor!", afirmou Flavio na rede social.

Líder nas pesquisas de intenção de votos, Bolsonaro era carregado pelas ruas da cidade mineira por seus apoiadores quando fez uma expressão de dor. Vídeos que circulam pela internet mostram uma pessoa se aproximando do candidato e acertando sua barriga. Um dos seguranças que estavam com Bolsonaro sofreu um corte na mão.

De acordo com a Coluna do Estadão, a PF vai instaurar inquérito para apurar a agressão. Segundo a PM de Juiz de Fora, o nome do agressor é Adelio Bispo de Oliveira, de 40 anos (saiba quem é o agressor de Bolsonaro).

A PF é responsável pela segurança de Bolsonaro e acompanha o candidato em todas as suas agendas. Questionada, a PF disse que retirou o candidato do local após a agressão. Após levar a facada, Bolsonaro foi levado para a Santa Casa de Juiz de Fora. Ele fez um exame de ultrassom e foi levado para o centro cirúrgico.

PRESIDENCIÁVEIS REPUDIAM ATAQUE A BOLSONARO

Nas redes sociais e em notas, os demais presidenciáveis e o presidente Michel Temer repudiaram o ataque que Bolsonaro sofreu em Juiz de Fora. A OAB também condenou o ataque. A imprensa internacional também destaca a agressão sofrida pelo candidato do PSL.

O coordenador de campanha de Bolsonaro, Delegado Francischini (PSL-PR), pediu investigação por 'crime político'. Ele disse que o presidenciável falava sempre sobre a possibilidade de um ataque.

CONFUSÃO HAVIA MARCADO VISITA AO HOSPITAL

Antes do ataque, tumultos, tensão e bate-boca marcaram a visita de Bolsonaro ao hospital filantrópico da Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer (ASCOMCER) e também um almoço com o candidato em um hotel em Juiz de Fora, Minas Gerais, nesta quinta-feira, 6.