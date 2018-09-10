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Eleições 2018

Ataque a Bolsonaro mostra que violência não se resolve com arma, diz Marina

Marina lembrou também que este é o quarto caso de violência desse ciclo eleitoral
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2018 às 09:20

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 09:20

Marina Silva Crédito: Edson Chagas | Arquivo
A candidata da Rede, Marina Silva, disse neste domingo, 9, que o atentado contra o deputado Jair Bolsonaro (PSL) mostrou que o combate à violência não se resolve com armas.
"Este ato mostrou que quando se incita a violência, e se acha que resolve com arma, não resolve. Deus me livre que aquele homem tivesse com uma arma na mão. Com certeza teria tirado a vida de muitas pessoas, não só a do Bolsonaro", disse a ex-senadora após o debate promovido pela TV Gazeta, Estadão, Jovem Pan e Twitter.
Marina lembrou também que este é o quarto caso de violência desse ciclo eleitoral - os três primeiros foram o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL), no Rio, e os dois ataques à caravana do ex-presidente Lula, um deles com tiros - e que seu discurso em relação à violência não vai mudar por razões eleitoreiras.
"Nesse momento, não é questão de estratégia de mudar o discurso em função de ganhar voto, mas preservar a vida das pessoas. Não é porque estou concorrendo que preciso desconstruir o adversário", avaliou.

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