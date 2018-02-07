Associação de juízes pede para retirar de pauta ação sobre auxílio-moradia

O presidente da Ajufe, Roberto Veloso Crédito: Divulgação

A Associação dos Juízes Federais (Ajufe) entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) para evitar que processo sobre o pagamento de auxílio-moradia a magistrados seja julgado pela Corte. Em petição enviada nesta terça-feira à noite ao STF, advogados da entidade alegam que não foram notificados para apresentar manifestação final e pedem que o tema seja retirado da pauta do Supremo.

O pagamento do auxílio a magistrados, incluindo até quem tem imóvel próprio, vem sendo criticado. O benefício garante pagamento de um adicional ao salário de cerca de R$ 4 mil.

Em março, o STF vai decidir se os magistrados têm direito ao benefício e em quais condições ele pode ser pago. Mais de 17 mil juízes recebem até R$ 4.377 para moradia  26 deles têm apartamento próprio, como o juiz Sergio Moro, responsável pela primeira instância da Lava-Jato, em Curitiba.