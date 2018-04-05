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No plenário

Assessores parlamentares trocam figurinhas da Copa durante votação

Os dois homens aproveitaram parte vazia do auditório para completarem os álbuns

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 10:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 10:46
Os assessores colando figurinhas em seus álbuns Crédito: Twitter / Reprodução
Dois assessores de deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) foram flagrados trocando figurinhas da Copa do Mundo 2018 - febre entre jovens e adultos - em plena votação no plenário, na tarde de quarta-feira. Enquanto a deputada Martha Rocha (PDT) discursava e dizia seu voto sobre um projeto de decreto legislativo que discute se policiais civis podem dar aulas enquanto estão na Polícia Civil, os dois homens aproveitaram os fundos vazios do auditório para completarem os álbuns.
Imagens publicadas no Twitter por Marcelo Falcão, na noite de quarta-feira, mostram os dois assessores parlamentares escolhendo e trocando figurinhas da Copa durante o voto da delegada.
Inicialmente, Falcão tinha postado, às 17h49, quatro fotos dos dois assessores:
"Votação importante na ALERJ hoje e os deputados ao invés de estarem trabalhando e fazendo jus ao salário superior a 25 MIL REAIS, estão trocando e colando figurinha da Copa do Mundo em meio à votação.
Se eu falasse, ninguém acreditaria", escreveu e postou as imagens.
Quatro horas depois, a Alerj respondeu ao tuíte informando que se tratavam de assessores de dois deputados, ainda não informados, e que o fato "não justificável" aconteceu durante um intervalo da sessão na Alerj.
"Essas imagens chegaram até nós e cabe esclarecimento: as pessoas nessas fotos não são deputados, mas assessores de dois deles. A troca de figurinhas não é justificável, mas aconteceu durante um intervalo da sessão dessa quarta-feira que durou mais de uma hora. Portanto, não aconteceram em meio à votação", escreveu.
No vídeo que mostra os dois assessores no fundo do plenário trocando figurinhas, no entanto, é possível ouvir parte do mesmo discurso feito por Martha Rocha durante a votação de quarta-feira.

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