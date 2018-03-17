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Assessora de Marielle desabafa na web: 'Estou viva. Mas a alma oca'

Sobrevivente postou em sua página do Facebook um texto em homenagem à vereadora

Publicado em 17 de Março de 2018 às 00:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2018 às 00:34
Assessora fez uma homenagem à Marielle nas redes sociais Crédito: Reprodução
A assessora da vereadora Marielle Franco (PSOL) fez um desabafo nas redes sociais após sobreviver ao ataque que matou a amiga e o motorista Anderson Pedro Gomes na última quarta-feira. Ela estava junto com a parlamentar no momento em que o veículo foi alvejado por 13 tiros na Rua João Paulo I, no Estácio, na saída de um evento. No texto, a assessora diz que está com a "alma oca" após o ocorrido. Segundo ela, na tentativa de calarem a voz de Marielle, "a ampliaram ensurdecedoramente, em milhares de bocas".
Estou viva. Mas a alma oca. A carne, ainda trêmula, não suporta a dor que serpenteia por dentro, num looping sem fim. Minha amiga, na tentativa de calarem a sua voz, a ampliaram ensurdecedoramente, em milhares de bocas. Para sempre. #MarielleVive, escreveu.
Imagens obtidas pela TV Globo mostram a vereadora Marielle Franco saindo do evento no qual participou antes de ser assassinada e entrando no carro dirigido pelo motorista. Nas imagens, é possível ver que Marielle entra no banco de trás do carro. Logo após o carro onde Marielle estava sair, um outro veículo que estava estacionado atrás do veículo de Anderson também deixa o local, seguindo pela Rua dos Inválidos.
Em depoimento prestado a agentes da Delegacia de Homicídios da capital, a única sobrevivente do crime contou detalhes sobre a hora do crime. Ela ainda comentou sobre outra funcionária da vereadora que foi abordada em um ponto de ônibus. Na ocasião, um homem questionou, em tom ameaçador, se a funcionária trabalhava com Marielle. Essa funcionária, que trabalha administrativamente, estranhou, na ocasião, o tom ameaçador e também o fato de terem ligado o nome dela ao da vereadora.

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