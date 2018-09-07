  • Assessora de Dilma: 'O feitiço virou contra o feiticeiro'
Facada em Bolsonaro

Assessora de Dilma: 'O feitiço virou contra o feiticeiro'

Paula Zagotti, assessora de Dilma Rousseff, postou um tuíte nos seguintes termos logo depois que Jair Bolsonaro foi esfaqueado
Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 22:04

Paula Zagotti, assessora de Dilma Rousseff e que hoje trabalha em sua campanha para o Senado, postou um tuíte nos seguintes termos logo depois que Jair Bolsonaro foi esfaqueado:
 O feitiço virou contra o feiticeiro. Quem planta ódio colhe ódio. Metralhar petralhas? Parabéns por estimular a violência@jairbolsonaro!
Logo depois, Paula apagou a postagem acima. E quinze minutos depois, se desculpou em outro tuíte:
 Fui mal interpretada, por isso deletei o meu último tuíte. Lamento o comentário infeliz. Repudio qualquer tipo de violência contra quem quer que seja.
