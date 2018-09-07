Assessora de Dilma: 'O feitiço virou contra o feiticeiro'

Paula Zagotti, assessora de Dilma Rousseff e que hoje trabalha em sua campanha para o Senado, postou um tuíte nos seguintes termos logo depois que Jair Bolsonaro foi esfaqueado:
O feitiço virou contra o feiticeiro. Quem planta ódio colhe ódio. Metralhar petralhas? Parabéns por estimular a violência@jairbolsonaro!
Logo depois, Paula apagou a postagem acima. E quinze minutos depois, se desculpou em outro tuíte:
Fui mal interpretada, por isso deletei o meu último tuíte. Lamento o comentário infeliz. Repudio qualquer tipo de violência contra quem quer que seja.