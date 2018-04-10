Assessor de Temer era distribuidor de propina, diz MPF

José Yunes, ex- assessor do presidente Michel Temer Crédito: Aline Bassi | Arquivo

O Ministério Público Federal afirmou que José Yunes, ex-assessor e amigo do presidente Michel Temer, "advogado de reputação aparentemente ilibada e "acima de qualquer suspeita", era "recebedor e distribuidor de propina" da organização criminosa formada por políticos do PMDB e liderada por Temer, segundo os investigadores.

No aditamento da denúncia, que incluiu o nome dos amigos de Temer, Yunes e o coronel João Baptista Lima, sob acusação de integrar o esquema do chamado "quadrilhão do PMDB", os procuradores destacam o papel do advogado que repassou dinheiro em espécie para o doleiro Lúcio Bolonha Funaro, um dos operadores financeiros do PMDB. O advogado e o coronel negam as acusações.

Em sua delação premiada, Funaro relatou que buscou uma caixa com R$ 1 milhão no escritório de Yunes, ex-assessor especial e amigo íntimo do presidente Michel Temer. Segundo ele, o dinheiro pertenceria a Temer a partir de um acordo de caixa dois feito com a Odebrecht. A quantia foi remetida para o ex-ministro da Secretaria de Governo Geddel Vieira Lima (PMDB-BA), em Salvador. O operador contou que o acerto do pagamento com a empresa foi feito por Temer e pelo ministro Eliseu Padilha.

Os procuradores afirmam ainda se "não fosse o papel de José Yunes na organização criminosa, não haveria qualquer motivo para que a entrega fosse feita em seu escritório". Além dele, o coronel João Baptista Lima, amigo de longa data de Temer, também foi denunciado por ter sido delatado pela J&F como seu receptor de propina. Anotações encontradas nos endereços do coronel durante a Operação Patmos também são citados na denúncia. Essas provas são consideradas pelo MPF demonstrações de que ele era responsável por pagamentos de despesas de Temer e captação de recursos destinados ao peemedebista.

O juiz responsável pelo caso, Marcus Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal de Brasília, aceitou na segunda-feira (9) a denúncia contra nove pessoas acusadas de atuarem no "quadrilhão do PMDB". Com isso, todos se tornaram réus: José Yunes, João Baptista Lima Filho, Lúcio Funaro, Altair Alves Pinto, Sidney Szabo, Eduardo Cunha, Geddel Vieira Lima, Henrique Alves e Rodrigo da Rocha Loures. Os delatores da J&F não foram denunciados no caso.

O presidente Michel Temer não se tornou réu no caso. Devido ao cargo que ocupa, a aceitação desta denuncia envolvendo o peemedebista foi votada na Câmara dos Deputados, mas a abertura da ação penal foi rejeitada por eles no ano passado. No entanto, Temer responderá às acusações quando sair da Presidência.