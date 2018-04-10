Assessor de Temer era distribuidor de propina, diz MPF

O Ministério Público Federal afirmou que José Yunes, ex-assessor e amigo do presidente Michel Temer, "advogado de reputação aparentemente ilibada e "acima de qualquer suspeita", era "recebedor e distribuidor de propina" da organização criminosa formada por políticos do PMDB e liderada por Temer, segundo os investigadores.
No aditamento da denúncia, que incluiu o nome dos amigos de Temer, Yunes e o coronel João Baptista Lima, sob acusação de integrar o esquema do chamado "quadrilhão do PMDB", os procuradores destacam o papel do advogado que repassou dinheiro em espécie para o doleiro Lúcio Bolonha Funaro, um dos operadores financeiros do PMDB. O advogado e o coronel negam as acusações.
Em sua delação premiada, Funaro relatou que buscou uma caixa com R$ 1 milhão no escritório de Yunes, ex-assessor especial e amigo íntimo do presidente Michel Temer. Segundo ele, o dinheiro pertenceria a Temer a partir de um acordo de caixa dois feito com a Odebrecht. A quantia foi remetida para o ex-ministro da Secretaria de Governo Geddel Vieira Lima (PMDB-BA), em Salvador. O operador contou que o acerto do pagamento com a empresa foi feito por Temer e pelo ministro Eliseu Padilha.
Os procuradores afirmam ainda se "não fosse o papel de José Yunes na organização criminosa, não haveria qualquer motivo para que a entrega fosse feita em seu escritório". Além dele, o coronel João Baptista Lima, amigo de longa data de Temer, também foi denunciado por ter sido delatado pela J&F como seu receptor de propina. Anotações encontradas nos endereços do coronel durante a Operação Patmos também são citados na denúncia. Essas provas são consideradas pelo MPF demonstrações de que ele era responsável por pagamentos de despesas de Temer e captação de recursos destinados ao peemedebista.
O juiz responsável pelo caso, Marcus Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal de Brasília, aceitou na segunda-feira (9) a denúncia contra nove pessoas acusadas de atuarem no "quadrilhão do PMDB". Com isso, todos se tornaram réus: José Yunes, João Baptista Lima Filho, Lúcio Funaro, Altair Alves Pinto, Sidney Szabo, Eduardo Cunha, Geddel Vieira Lima, Henrique Alves e Rodrigo da Rocha Loures. Os delatores da J&F não foram denunciados no caso.
O presidente Michel Temer não se tornou réu no caso. Devido ao cargo que ocupa, a aceitação desta denuncia envolvendo o peemedebista foi votada na Câmara dos Deputados, mas a abertura da ação penal foi rejeitada por eles no ano passado. No entanto, Temer responderá às acusações quando sair da Presidência.
A denúncia não tem como foco um fato específico, mas um conjunto de irregularidades já delatadas contra integrantes do PMDB, envolvendo diversos escalões da administração pública, como integrantes da Caixa Econômica Federal.