Assessor de Bolsonaro atua em página de ódio

Página Bolsonaro Opressor 2.0 foi criada em 2015 Crédito: Reprodução

Nomeado como secretário parlamentar no gabinete do deputado Jair Bolsonaro (PSL) com salário de R$ 2,1 mil, o assessor Tércio Arnaud Tomaz é figura central da página Bolsonaro Opressor 2.0. Com mais de um milhão de seguidores no Facebook, costuma promover o candidato por meio de memes agressivos contra adversários do político, entre eles Geraldo Alckmin (PSDB), Marina Silva (Rede) e Ciro Gomes (PDT).

Tércio acompanha o presidenciável em agendas pelo país e grava vídeos com celular que transforma em conteúdo político. Criada em junho de 2015, a página Bolsonaro Opressor 2.0 publica postagens mais contundentes  muitas delas incluem xingamentos contra opositores, artistas e jornalistas. Duas fontes confirmam a ligação do assessor com a página no Facebook. No título de sua conta pessoal na rede social Flickr, Tércio assina seu nome seguido da expressão: Bolsonaro Opressor 2.0.

Tércio foi nomeado secretário parlamentar, em cargo comissionado (SP-09), em 24 de abril de 2017. A pedido de Bolsonaro, que gostou do conteúdo publicado, foi trazido de Campina Grande, na Paraíba, para trabalhar em Brasília.

Em 2 de abril de 2016, um perfil sob o nome Ubuntus Linys Sys enviou uma mensagem para o Grupo Voluntários Bolsonaro Brasil. O canal porta dos fundos acabou de postar um video zombando da Polícia Federal, vamos bater um recorde de dislike no video!, dizia o texto, acrescentando, no fim: Por: Tercio Arnaud Tomaz > BOLSONARO OPRESSOR 2.0.

"Bolsonaro Opressor 2.0" tem mais de um milhão de seguidores no Facebook Crédito: Reprodução/Facebook

Outro fato mostra a proximidade entre Tércio e a página. Em outubro de 2016, a mulher de Tércio, Bianca Almeida Diniz, compartilha uma página homônima na rede social, a Bolsonaro Opressor 2.0². Na ocasião, ela escreveu: A melhor página, criatividade nota 10, informação com muito humor e opressão!!!. Na época, Tércio ainda não era funcionário do gabinete.

No Facebook, não é possível identificar o perfil responsável pela página. O eventual uso de perfil falso pode resultar em exclusão da rede social.

As postagens se estendem ao Instagram, que contabiliza 196 mil seguidores. Em uma delas, o assessor faz críticas pesadas à vereadora Marielle Franco um dia depois do seu assassinato, em 14 de março. No dia 15, a página publicou uma foto de Marielle ao lado de imagens de policiais mortos no estado. A legenda: Tô mais preocupado com a morte dos milhares de policiais todo ano.

Cinco dias depois da morte de Marielle, o perfil no Instagram criticou a manchete do Jornal do Brasil, que noticiava a intenção da irmã da vereadora de se lançar na política: Do jeito que tá indo, vão empalhar o cadáver e levar em comício. O post recebeu 3.774 curtidas.

Em mais uma postagem, mostra fotos de Bolsonaro com seus filhos, Carlos numa piscina e Eduardo segurando uma metralhadora, com a seguinte mensagem: Lula se f... e a família Bolsonaro tá como?

BOLSONARO NÃO RESPONDE

Em junho, a página publicou uma foto de Geraldo Alckmin, candidato do PSDB à Presidência, sendo agredido por populares ao lado de uma imagem de Bolsonaro sendo ovacionado. Enquanto um recebe bosta na cara, outro recebe carinho, confiança e credibilidade da nação brasileira.

A reportagem encaminhou, por e-mail, questionamentos sobre a autoria da página Bolsonaro Opressor 2.0 para a pré-campanha de Bolsonaro. Também procurou Tércio, por telefone, no gabinete em Brasília, e tentou contato com o presidenciável por telefone. Porém, até o fechamento desta reportagem não houve retorno.

Publicação da página Bolsonaro Opressor 2.0 Crédito: Reprodução/Facebook