Assembleia: resolução para eleições, mas sem rigor com deputados

Deputados reunidos à Mesa Diretora durante sessão no plenário da Assembleia Legislativa. Ao centro, o presidente Erick Musso Crédito: Tonico/Ales

Para evitar o uso indevido da Assembleia Legislativa por pré-candidatos ou partidos na época da campanha eleitoral, em que possivelmente todos os atuais parlamentares também serão candidatos, o presidente da Casa, Erick Musso (PRB), apresentou nesta quinta-feira (28) uma resolução estabelecendo medidas especiais para o período.

Entre elas, haverá a suspensão das ferramentas "Notícias do Gabinete" e "Gabinete virtual", ambientes do site da Assembleia que os gabinetes podem colocar notícias do mandato do parlamentar, mas que não passam pelo crivo da Casa. Na TV Assembleia, também já está suspensa a reprise das sessões ordinárias e extraordinárias e o programa "Com a palavra", que faz entrevistas com os deputados.

No entanto, o uso de recursos do mandato com fins eleitorais não terá nenhum tipo de controle específico por conta do pleito. Segundo Musso, o uso de veículos, telefone celular e verba de gabinete é de responsabilidade de cada gabinete.

sessões derrubadas por falta de quórum, comum em períodos de campanha eleitoral, também é algo difícil de ser evitado, segundo o presidente. O excesso de faltas ou de, também é algo difícil de ser evitado, segundo o presidente.

"Temos uma regra sobre as faltas, em que o deputado tem direito a 3 faltas justificadas por mês. Sobre a presença em plenário, temos que assegurar que vá ter a sessão. Mas não tem como monitorar se o deputado vai ficar 10 minutos, 30 minutos em plenário? Não cabe a mim afirmar que isso acontecerá ou não", afirmou.

A nossa maior tarefa é o controle do microfone. Vou tentar controlar o máximo que puder, e se alguém extrapolar, o cidadão poderá entrar com ação de improbidade na Procuradoria da Assembleia. Se for alguma propaganda muito clara, podemos até cortar os microfones Erick Musso (PRB) - Presidente da Assembleia

O maior desafio será controlar os pronunciamentos feitos da tribuna do plenário, para que não configurem propaganda eleitoral.

"A nossa maior tarefa é o controle do microfone. Vou tentar controlar o máximo que puder, e se alguém extrapolar, o cidadão poderá entrar com ação de improbidade na Procuradoria da Assembleia. Se for alguma propaganda muito clara, podemos até cortar os microfones", disse.

O comunicado sobre a minuta será feito na próxima sessão ordinária, na semana que vem. Na última terça-feira, a Procuradoria Regional Eleitoral no Espírito Santo (PRE/ES) enviou duas recomendações ao presidente da Assembleia para que fossem adotadas medidas para prevenir o uso indevido ou promocional das dependências da Casa tanto em pronunciamentos, eventos institucionais como em solenidades.

O Ministério Público Federal (MPF) também recomendou uma atenção aos gastos com publicidade, para que os gastos no primeiro semestre deste ano não excedam a média dos gastos realizados no primeiro semestre dos três últimos anos, e que não seja feita qualquer propaganda institucional da Assembleia a partir de 7 de julho.

Musso declarou que as medidas anunciadas na resolução independem do pedido do MPF.