Assembleia acaba com sessão da quarta-feira para campanha de deputados

Deputados durante sessão da Assembleia Legislativa: mudança durante a campanha eleitoral Crédito: Tati Beling/Ales

Com o início da campanha eleitoral, os deputados que são candidatos no pleito de 2018 querem passar mais tempo próximos de suas bases para angariar votos. A solução encontrada para isso foi extinguir as sessões ordinárias que acontecem às quartas-feiras, na Assembleia Legislativa, passando-as para as terças. A mudança, que será mantida até o fim das eleições, foi requerida pela maioria dos líderes de partidos na Casa e já recebeu a aprovação da Mesa Diretora. Enquanto isso, sessões continuam sendo derrubadas pela ausência dos parlamentares.

Na prática, as três sessões semanais serão mantidas, sendo que uma acontece às segundas-feiras e as outras duas às terças. O que muda é o tempo que os parlamentares permanecerão na Casa: antes eles eram obrigados a comparecer três dias por semana e agora irão em apenas dois.

Your browser does not support the audio element. Deputados mudam dia de sessões durante campanha

De acordo com o segundo secretário da Mesa, Enivaldo dos Anjos (PSD), as assinaturas dos membros do Colégio de Líderes foram colhidas entre esta segunda e terça-feira (20 e 21) e a modificação do calendário deverá ser publicada na edição do Diário oficial desta quarta (22).

Líder do PSD na Ales, Enivaldo foi um dos deputados que concordou com a transferência. "Os líderes se reuniram combinando uma forma de resolver o problema por causa desse período eleitoral, pois a Mesa não abre mão de que haja três sessões. Os deputados entenderam que se for feito dessa forma, mantém-se as sessões sem prejuízo", justifica.

O deputado Rafael Favatto (Patriota) também acredita que a medida não prejudicará os trabalhos. "É um pedido que atende mais aos deputados do interior. Para mim é indiferente, pois estou sempre por aqui. Mas mantendo-se as três sessões, não vai haver prejuízo", destaca.

DIVERGÊNCIAS

Mas a decisão não é um consenso entre os parlamentares. Hércules Silveira, por exemplo, que é líder do MDB na Assembleia, afirma que não assinou o documento e que a proposta não chegou até ele. "Acho que deveria seguir o curso normal, mas se a maioria decidir está decidido e eu tenho que obedecer".

Para o emedebista, a mudança prejudica sua própria agenda. "A gente já tem essa programação há anos, então atrapalha a vida de todo mundo. Nossa Comissão de Saúde se reúne às 9h de terça. Se a sessão começar às 9h, teremos que fazer ao meio-dia", afirma.

A interrupção no andamento das comissões parlamentares, em especial o da Comissão de Agricultura da qual faz parte, também levou a deputada Janete Sá, líder do PMN, a não assinar o documento. Ela ainda acrescenta: "À medida que se condensa as sessões não há prejuízo, mas no meu entendimento não há razão para isso. Eu faço um trabalho grande no interior, mas já fiz um calendário para não atrapalhar os trabalhos aqui (na Casa)".

Sérgio Majeski (PSB) é outro que não vê a mudança com bons olhos. "As pessoas vão continuar registrando presença e indo embora. Até porque as comissões já não estão se reunindo também. Sem isso não vai haver projetos para serem votados também", afirma.

SESSÕES DERRUBADAS

Enquanto os deputados candidatos nas eleições de 2018 seguem com suas agendas externas em busca de votos, muitas sessões na Assembleia vêm acabando antes do prazo normal em função das ausências. Um levantamento feito por A Gazeta havia mostrado que no primeiro semestre deste ano, 18 de 68 sessões caíram por falta de quórum.

Já entre as 12 sessões que ocorreram de julho até oito de agosto  data até onde é possível visualizar as atas no portal da Ales  outras quatro caíram pelo mesmo motivo. Esta semana, o mesmo aconteceu por duas vezes: nesta segunda-feira (20) e nesta terça (21), quando o plenário ficou vazio às 16 horas, após muitos deputados terem deixado o local.

O presidente da Ales, Erick Musso (PRB), teve uma passagem relâmpago pelo plenário e não comentou o assunto.

ANÁLISE

Fernando Pignaton, cientista político