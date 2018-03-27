Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Assalto a shopping na Zona Sul do Rio tem tiroteio e pânico
Crime

Assalto a shopping na Zona Sul do Rio tem tiroteio e pânico

Lojas foram fechadas e polícia está no local; há relatos de tentativa de assalto

Publicado em 27 de Março de 2018 às 00:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 00:08
Clientes e funcionários abaixados na praça de alimentação do shopping Crédito: Reprodução
Um assalto dentro do Botafogo Praia Shopping, na Zona Sul do Rio, causou correria e pânico entre clientes e funcionários, na noite desta segunda-feira (26). Criminosos armados invadiram o centro comercial e tentaram assaltar uma loja. Segundo relatos de clientes e lojistas, foram ouvidos três disparos. Policiais do 2º BPM (Botafogo) confirmaram que equipes foram deslocadas para o local. De acordo com a assessoria do centro de compras, os criminosos teriam atirado contra policiais militares quando saíam do shopping.
Por volta das 20h30, um funcionário informou que teria ocorrido uma tentativa de assalto a uma loja do segundo piso e que os bandidos ainda estariam no local. Segundo ele, as portas da frente do estabelecimento foram fechadas, assim como as lojas. Houve correria e tensão no local. Segundo ele, ainda tinha clientes dentro do shopping e estava todo mundo assustado. Uma cliente que estava se preparando para ir ao cinema conta que ouviu os disparos e só pensou em proteger a filha, de 13 anos.
"Foi muito rápido. Nós ouvimos os tiros e começou uma correria, não sabíamos o que estava acontecendo. Depois é que as pessoas começaram a comentar sobre o assalto. É um pânico diferente a cada dia no Rio", contou.
As informações também foram confirmadas por outra funcionária da loja, que mostrou preocupação e medo ao falar com a reportagem.
"Teve correria, está cheio de polícia aqui na frente e as portas do Shopping estão fechadas. Ouvimos barulho de uns três tiros", disse o funcionário de uma farmácia que fica ao lado do shopping.
Após cerca de trinta minutos, os clientes começaram a sair do local. Policiais militares revistam os veículos e as pessoas que deixam o estacionamento.
O estudante João Barreto, de 21 anos, contou que se escondeu dentro de uma farmácia por cerca de 10 minutos.
"Estava passando por lá na saída de um compromisso e resolvi cortar caminho passando por dentro do shopping. Na hora em que fui sair pela porta principal, ouvi três tiros e, sem saber o que fazer, acabei correndo pra dentro e me refugiando numa farmácia. Outras dez pessoas correram junto comigo. Os funcionários da farmácia fecharam as portas e nós ficamos lá por cerca de 10 minutos. Estava todo mundo muito nervoso, eu também. Depois que saí, outras pessoas continuaram lá e disseram que só sairiam depois de ter certeza que estava tudo bem", contou.
Uma cliente que estava se preparando para ir ao cinema conta que ouviu os disparos e só pensou em proteger a filha, de 13 anos.
"Foi muito rápido. Nós ouvimos os tiros e começou uma correria, não sabíamos o que estava acontecendo. Depois é que as pessoas começaram a comentar sobre o assalto. É um pânico diferente a cada dia no Rio", contou.
Em nota, o Botafogo Praia Shopping informa que acompanha o desenrolar da ação da Polícia Militar e que colabora com as autoridades prestando todo o suporte necessário durante a atuação. O shopping reforça ainda que todas as medidas de segurança estão sendo tomadas para garantir a integridade e bem-estar de todos aqueles presentes no estabelecimento.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro
Pleno do TJES
Quanto vai receber o juiz do ES condenado à aposentadoria
Doce de leite produzido em Linhares que perdeu a medalha de ouro para um concorrente da Argentina
O segredo do doce de leite de búfala do ES premiado em concurso mundial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados