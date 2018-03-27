Assalto a shopping na Zona Sul do Rio tem tiroteio e pânico

Clientes e funcionários abaixados na praça de alimentação do shopping Crédito: Reprodução

Um assalto dentro do Botafogo Praia Shopping, na Zona Sul do Rio, causou correria e pânico entre clientes e funcionários, na noite desta segunda-feira (26). Criminosos armados invadiram o centro comercial e tentaram assaltar uma loja. Segundo relatos de clientes e lojistas, foram ouvidos três disparos. Policiais do 2º BPM (Botafogo) confirmaram que equipes foram deslocadas para o local. De acordo com a assessoria do centro de compras, os criminosos teriam atirado contra policiais militares quando saíam do shopping.

Por volta das 20h30, um funcionário informou que teria ocorrido uma tentativa de assalto a uma loja do segundo piso e que os bandidos ainda estariam no local. Segundo ele, as portas da frente do estabelecimento foram fechadas, assim como as lojas. Houve correria e tensão no local. Segundo ele, ainda tinha clientes dentro do shopping e estava todo mundo assustado. Uma cliente que estava se preparando para ir ao cinema conta que ouviu os disparos e só pensou em proteger a filha, de 13 anos.

"Foi muito rápido. Nós ouvimos os tiros e começou uma correria, não sabíamos o que estava acontecendo. Depois é que as pessoas começaram a comentar sobre o assalto. É um pânico diferente a cada dia no Rio", contou.

As informações também foram confirmadas por outra funcionária da loja, que mostrou preocupação e medo ao falar com a reportagem.

"Teve correria, está cheio de polícia aqui na frente e as portas do Shopping estão fechadas. Ouvimos barulho de uns três tiros", disse o funcionário de uma farmácia que fica ao lado do shopping.

Após cerca de trinta minutos, os clientes começaram a sair do local. Policiais militares revistam os veículos e as pessoas que deixam o estacionamento.

O estudante João Barreto, de 21 anos, contou que se escondeu dentro de uma farmácia por cerca de 10 minutos.

"Estava passando por lá na saída de um compromisso e resolvi cortar caminho passando por dentro do shopping. Na hora em que fui sair pela porta principal, ouvi três tiros e, sem saber o que fazer, acabei correndo pra dentro e me refugiando numa farmácia. Outras dez pessoas correram junto comigo. Os funcionários da farmácia fecharam as portas e nós ficamos lá por cerca de 10 minutos. Estava todo mundo muito nervoso, eu também. Depois que saí, outras pessoas continuaram lá e disseram que só sairiam depois de ter certeza que estava tudo bem", contou.

Uma cliente que estava se preparando para ir ao cinema conta que ouviu os disparos e só pensou em proteger a filha, de 13 anos.

"Foi muito rápido. Nós ouvimos os tiros e começou uma correria, não sabíamos o que estava acontecendo. Depois é que as pessoas começaram a comentar sobre o assalto. É um pânico diferente a cada dia no Rio", contou.

Em nota, o Botafogo Praia Shopping informa que acompanha o desenrolar da ação da Polícia Militar e que colabora com as autoridades prestando todo o suporte necessário durante a atuação. O shopping reforça ainda que todas as medidas de segurança estão sendo tomadas para garantir a integridade e bem-estar de todos aqueles presentes no estabelecimento.