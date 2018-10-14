As propostas de Jair Bolsonaro (PSL) para o país

. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

SEGURANÇA

Fim da progressão de penas

Acabar com a progressão de penas e as saídas temporárias para presidiários.

Redução da maioridade

Reduzir a maioridade penal para 16 anos. Hoje é de 18 anos.

Forças Armadas

As Forças Armadas terão um papel ainda mais importante no combate ao crime organizado.

Armar a população

Reformular o Estatuto do Desarmamento para garantir o direito do cidadão à legítima defesa, sua e de terceiros.

Excludente de ilicitude

Que policiais não sejam punidos se matarem alguém durante o exercício da atividade profissional.

Terrorismo

Tipificar como terrorismo as invasões de propriedades.

Direitos humanos

Redirecionamento da política de direitos humanos, priorizando a defesa das vítimas da violência.

Audiências de custódia

Fim das audiências de custódia, iniciativa da Justiça que determina que todo preso em flagrante deve ser levado à presença da autoridade judicial no prazo de 24 horas.

SAÚDE

Prontuário eletrônico

Prontuário Eletrônico Nacional Interligado: os postos, ambulatórios e hospitais devem ser informatizados com todos os dados do atendimento e registrar o grau de satisfação do paciente ou do responsável.

Dentista para gestante

Estabelecer nos programas neonatais em todo o país a visita ao dentista pelas gestantes.

Credenciamento de médicos

Toda força de trabalho da saúde poderá ser utilizada pelo SUS, compartilhando esforços da área pública com o setor privado.

Médicos de Estado

Será criada a carreira de Médico de Estado, para atender as áreas remotas e carentes do Brasil.

Educação física

Incluir profissionais de Educação Física no programa de Saúde da Família.

Médicos cubanos

Famílias de cubanos do Mais Médicos poderão imigrar para o Brasil.

EDUCAÇÃO

Base curricular

Expurgar a ideologia de Paulo Freire. Mudar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), impedindo a aprovação automática.

Educação à distância

Educação à distância: considerada como alternativa para as áreas rurais onde as grandes distâncias dificultam ou impedem aulas presenciais.

Matemática

Mais Matemática, Ciências e Português, sem doutrinação e sexualização precoce.

Prioridade

Prioridade inicial para educação básica e o ensino médio/técnico.

Colégios militares

Implantar colégios militares em todas as capitais do país.

Cotas

Propor a diminuição do percentual de vagas para cotas raciais, tanto em universidades como para concursos públicos.

ECONOMIA

Banco Central

Banco Central independente, mas alinhado com o Ministério da Economia.

Ministério da Economia

O Ministério da Economia abarcará as funções hoje desempenhadas pelos Ministérios da Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio bem como a Secretaria Executiva do PPI (Programa de Parcerias de Investimentos).

Renda mínima

Introdução de mecanismos capazes de criar um sistema de imposto de renda negativo na direção de uma renda mínima universal.

Nova carteira de trabalho

Nova carteira de trabalho verde e amarela, voluntária, para novos trabalhadores. Assim, todo jovem que ingresse no mercado de trabalho poderá escolher entre um vínculo empregatício baseado na carteira de trabalho tradicional (azul)  mantendo o ordenamento jurídico atual , ou uma carteira de trabalho verde e amarela (onde o contrato individual prevalece sobre a CLT, mantendo todos os direitos constitucionais).

Balcão Único

Criação do Balcão Único, que centralizará todos os procedimentos para a abertura e fechamento de empresas. Os entes federativos teriam, no máximo, 30 dias para dar a resposta final sobre a documentação. Caso não dessem a resposta nesse prazo, a empresa estaria automaticamente autorizada a iniciar ou encerrar suas atividades.

Imposto de Renda

Isenção para pessoas físicas que ganhem até 5 salários mínimos.

Privatizações

Privatização de estatais que dão prejuízo. Manter estatal o setor de geração de energia e o miolo da Petrobras.

Bolsa Família

13º para quem recebe o Bolsa Família, o que seria bancado combatendo a corrupção e a roubalheira

no Bolsa Família.

Previdência