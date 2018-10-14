As propostas de Jair Bolsonaro (PSL) para o país

SEGURANÇA
Fim da progressão de penas
Acabar com a progressão de penas e as saídas temporárias para presidiários.
Redução da maioridade
Reduzir a maioridade penal para 16 anos. Hoje é de 18 anos.
Forças Armadas
As Forças Armadas terão um papel ainda mais importante no combate ao crime organizado.
Armar a população
Reformular o Estatuto do Desarmamento para garantir o direito do cidadão à legítima defesa, sua e de terceiros.
Excludente de ilicitude
Que policiais não sejam punidos se matarem alguém durante o exercício da atividade profissional.
Terrorismo
Tipificar como terrorismo as invasões de propriedades.
Direitos humanos
Redirecionamento da política de direitos humanos, priorizando a defesa das vítimas da violência.
Audiências de custódia
Fim das audiências de custódia, iniciativa da Justiça que determina que todo preso em flagrante deve ser levado à presença da autoridade judicial no prazo de 24 horas.
SAÚDE
Prontuário eletrônico
Prontuário Eletrônico Nacional Interligado: os postos, ambulatórios e hospitais devem ser informatizados com todos os dados do atendimento e registrar o grau de satisfação do paciente ou do responsável.
Dentista para gestante
Estabelecer nos programas neonatais em todo o país a visita ao dentista pelas gestantes.
Credenciamento de médicos
Toda força de trabalho da saúde poderá ser utilizada pelo SUS, compartilhando esforços da área pública com o setor privado.
Médicos de Estado
Será criada a carreira de Médico de Estado, para atender as áreas remotas e carentes do Brasil.
Educação física
Incluir profissionais de Educação Física no programa de Saúde da Família.
Médicos cubanos
Famílias de cubanos do Mais Médicos poderão imigrar para o Brasil.
EDUCAÇÃO
Base curricular
Expurgar a ideologia de Paulo Freire. Mudar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), impedindo a aprovação automática.
Educação à distância
Educação à distância: considerada como alternativa para as áreas rurais onde as grandes distâncias dificultam ou impedem aulas presenciais.
Matemática
Mais Matemática, Ciências e Português, sem doutrinação e sexualização precoce.
Prioridade
Prioridade inicial para educação básica e o ensino médio/técnico.
Colégios militares
Implantar colégios militares em todas as capitais do país.
Cotas
Propor a diminuição do percentual de vagas para cotas raciais, tanto em universidades como para concursos públicos.
ECONOMIA
Banco Central
Banco Central independente, mas alinhado com o Ministério da Economia.
Ministério da Economia
O Ministério da Economia abarcará as funções hoje desempenhadas pelos Ministérios da Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio bem como a Secretaria Executiva do PPI (Programa de Parcerias de Investimentos).
Renda mínima
Introdução de mecanismos capazes de criar um sistema de imposto de renda negativo na direção de uma renda mínima universal.
Nova carteira de trabalho
Nova carteira de trabalho verde e amarela, voluntária, para novos trabalhadores. Assim, todo jovem que ingresse no mercado de trabalho poderá escolher entre um vínculo empregatício baseado na carteira de trabalho tradicional (azul) mantendo o ordenamento jurídico atual , ou uma carteira de trabalho verde e amarela (onde o contrato individual prevalece sobre a CLT, mantendo todos os direitos constitucionais).
Balcão Único
Criação do Balcão Único, que centralizará todos os procedimentos para a abertura e fechamento de empresas. Os entes federativos teriam, no máximo, 30 dias para dar a resposta final sobre a documentação. Caso não dessem a resposta nesse prazo, a empresa estaria automaticamente autorizada a iniciar ou encerrar suas atividades.
Imposto de Renda
Isenção para pessoas físicas que ganhem até 5 salários mínimos.
Privatizações
Privatização de estatais que dão prejuízo. Manter estatal o setor de geração de energia e o miolo da Petrobras.
Bolsa Família
13º para quem recebe o Bolsa Família, o que seria bancado combatendo a corrupção e a roubalheira
no Bolsa Família.
Previdência
Idade mínima de 61 anos para aposentadoria; introdução de um sistema com contas individuais de capitalização. Novos participantes terão a possibilidade de optar entre os sistemas novo e velho; criar um fundo para reforçar o financiamento da Previdência e compensar a redução de contribuições previdenciárias no sistema antigo.