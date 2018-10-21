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Eleições 2018

As propostas de Fernando Haddad

Confira os problemas por trás das promessas do candidato à Presidência pelo PT
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2018 às 00:48

Publicado em 21 de Outubro de 2018 às 00:48

Crédito: Giuliano Gomes/PR Press/AE - 02/09/2018
TETO DE GASTOS
Pretendemos substituir o teto de gastos aprovado pelo governo Temer com o apoio do PSDB por uma outra fórmula fiscal que garanta investimentos. Nosso objetivo é ampliar a capacidade de investimentos do Estado brasileiro
Problemas da proposta
Economia
A crise brasileira atual é essencialmente fiscal. É fruto de um crescimento descontrolado dos gastos do governo. O teto de gastos, criado pela emenda constitucional 95, foi uma solução para impedir o crescimento dos gastos, sem a qual os mesmos tenderiam a crescer baseados em endividamento (visto que não arrecadamos o suficiente para fazer frente ao gasto primário). E quanto maior o endividamento em relação ao percentual do PIB, maiores tendem a ser os juros, e daí deriva uma verdadeira bola de neve que culmina em recessão, dominância fiscal e calote. Sem o teto de gastos, não haverá responsabilidade fiscal, já que, quanto mais o governo gasta, contribui para a inflação e os juros altos.
TRABALHO
Promete revogar a reforma trabalhista aprovada em 2017 e substituí-la pelo Estatuto do Trabalho, uma norma que vai dar mais poder aos sindicatos para organizar modelos de formação dos trabalhadores como estratégia para aumentar a produtividade.
Problemas da proposta
Legislação
Para revogar a reforma trabalhista, o presidente poderia apresentar um Projeto de Lei ou uma Medida Provisória. De qualquer forma, seria necessária uma negociação séria para construção de maioria no Congresso. Por Medida Provisória, correria o risco de acontecer como no governo Temer, em que o texto do governo com ajustes na reforma não foi votado pelo Congresso Nacional e perdeu a validade. Mais uma mudança na legislação geraria insegurança jurídica, além de não estar claro qual seria o próximo passo após a anulação. Haddad fala que haveria uma substituição pelo Estatuto do Trabalho, documento produzido de forma negociada entre empregados e empregadores.
OBRAS
Vamos retomar as obras públicas. São 2.800 obras identificadas pela nossa equipe que estão paradas
Problemas da proposta
Custo
Na Lei Orçamentária Anual de 2019, há só R$ 27,4 bilhões previstos para investimentos, o que significa 1,89% do total de despesas. O total é 11,9% menor que o previsto para este ano, que foi de R$ 31,1 bilhões, pelas projeções do governo. Ou seja, a previsão de recursos para aplicar em obras é muito restrita. Além disso, nem sempre basta um ato do Executivo para retomar uma obra. Há casos que envolvem brigas judiciais ou problemas em projetos, por exemplo. Este ano, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic) elaborou o Estudo Impacto Econômico e Social das Obras Públicas no Brasil, mapeando cerca de 7 mil obras paradas só na esfera federal. O governo federal precisaria desembolsar pelo menos R$ 76 bilhões para concluir essas obras paradas de norte a sul do Brasil. Mas com a grave crise fiscal que derrubou os investimentos ao menor nível em mais de uma década, a preocupação é que parte desses empreendimentos seja de vez abandonada.
TRANSPORTE
Nós vamos criar um programa federal para que todo prefeito possa fazer o que eu fiz em São Paulo. Estudante não tem que pagar passagem para estudar. Porque é um direito à educação pública e gratuita
Problemas da proposta
Contratos
Se esse subsídio é concedido a um usuário, de alguma forma alguém tem de bancar essa diferença. Hoje, em alguns casos, é o município ou o Estado que custeia as isenções no transporte público. Elas passam por negociações complexas junto às empresas de ônibus. É questionável se a União teria recursos para assumir esse custo. A configuração geográfica e os fluxos de cada cidade são muito diferentes, a nível de Brasil, o que seria outro complicador. Em 2014, o Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial tentou fazer uma estimativa do custo do passe livre a nível nacional: seria de pelo menos R$ 10 bilhões por ano no país.
PRÉ-SAL
Eu vou retomar o petróleo da Petrobras para investir em saúde e educação, e você (Alvaro Dias) aprovou uma lei para alienar, para os americanos, o que é dos brasileiros. Isso eu não vou permitir. Isso vai ser revisto no dia 1º de janeiro de 2019, posso te assegurar isso, disse, no debate da TV Globo.
Problemas da proposta
Investimentos
O governo do PT criou o modelo de regime de partilha de produção a partir da descoberta do pré-sal e estipulou que a Petrobras deveria ter no mínimo 30% das áreas na região do pré-sal. Tal obrigação, que travou o setor, foi derrubada no governo Temer, que definiu que a estatal teria preferência e não a obrigação de atuar no pré-sal. A mudança da regra passou a ser defendida pela estatal, que reconheceu que não teria condições de controlar toda a produção em águas profundas devido à magnitude da área e do altíssimo grau de investimento necessário.
Desde setembro do ano passado, foram seis leilões. Só em bônus de assinatura foram arrecadados cerca de R$ 28 bilhões, o que não aconteceria no regime defendido por Haddad.

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