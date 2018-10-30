As palavras mais repetidas por Bolsonaro no primeiro discurso na TV

As palavras "governo", "nosso", "Brasil" e "liberdade" são as que apareceram com mais frequência no primeiro discurso feito pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), na noite deste domingo (28), logo após a confirmação de sua vitória nas urnas.

Somente o termo "governo" foi mencionado 13 vezes ao longo do texto, em especial no início do discurso. Em um dos trechos, a palavra é utilizada em sequência pelo capitão reformado do Exército para falar dos pilares que vão orientar seus quatro anos de mandato.

"Como defensor da liberdade, vou guiar um governo que defenda e proteja os direitos do cidadão que cumpre seus deveres e respeita as leis; elas são para todos. Porque assim será o nosso governo; constitucional e democrático. Acredito na capacidade do povo brasileiro, que trabalha de forma honesta, de que podemos juntos – governo e sociedade – construir um futuro melhor", disse Bolsonaro durante o pronunciamento em rede nacional.

Para visualizar os textos em uma nuvem de palavras são retirados termos como: que, de, os, as, do, das e outras.

Já a palavra "nosso" foi repetida 12 vezes, com picos de frequência no início e no final do discurso. Na maioria das vezes, o termo é utilizado para dar um sentido de unidade entre governo e sociedade. Como, por exemplo, no seguinte momento:

"Nosso governo será formado por pessoas que tenham o mesmo propósito de cada um que me ouve neste momento: o propósito de transformar o nosso Brasil em uma grande, livre e próspera nação".

Enquanto as palavras "Brasil" e "brasileiros" apareceram 11 e 10 vezes, respectivamente de forma distribuída ao longo do discurso, a palavra "liberdade", que é citada 11 vezes surge especialmente no início do discurso, quando é repetida várias vezes em um mesmo trecho:

"Podem ter certeza de que nós trabalharemos dia e noite para isso. Liberdade é um princípio fundamental: liberdade de ir e vir, de andar nas ruas, em todos os lugares deste país, liberdade de empreender, liberdade política e religiosa, liberdade de informar e ter opinião. Liberdade de fazer escolhas e ser respeitado por elas", pontuou Bolsonaro, ao destacar também a pluralidade de "opiniões, cores e orientações" existente no país.

Já a palavra "todos" foi empregada nove vezes e a palavra "não", oito vezes. Esta última é utilizada muitas vezes como um recurso para enfatizar certas afirmações, como no trecho em que Bolsonaro garante que defenderá a Constituição Federal, a democracia e a liberdade:

"Isso é uma promessa não de um partido. Não é a palavra vã de um homem. É um juramento a Deus."

Leia o discurso na íntegra:

"Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.

Nunca estive sozinho. Sempre senti a presença de Deus e a força do povo brasileiro.

Orações de homens, mulheres, crianças, famílias inteiras que, diante da ameaça de seguirmos por um caminho que não é o que os brasileiros desejam e merecem, colocaram o Brasil, nosso amado Brasil, acima de tudo.

Faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa não de um partido. Não é a palavra vã de um homem. É um juramento a Deus.

A verdade vai libertar este grande país, e a liberdade vai nos transformar em uma grande nação.

A verdade foi o farol que nos guiou até aqui e que vai seguir iluminando o nosso caminho.

O que ocorreu hoje nas urnas não foi a vitória de um partido, mas a celebração de um país pela liberdade.

O compromisso que assumimos com os brasileiros foi de fazer um governo decente, comprometido exclusivamente com o país e com o nosso povo – e eu garanto que assim será.

Nosso governo será formado por pessoas que tenham o mesmo propósito de cada um que me ouve neste momento: o propósito de transformar o nosso Brasil em uma grande, livre e próspera nação.

Podem ter certeza de que nós trabalharemos dia e noite para isso. Liberdade é um princípio fundamental: liberdade de ir e vir, de andar nas ruas, em todos os lugares deste país, liberdade de empreender, liberdade política e religiosa, liberdade de informar e ter opinião. Liberdade de fazer escolhas e ser respeitado por elas.

Este é um país de todos nós, brasileiros natos ou de coração. Um Brasil de diversas opiniões, cores e orientações.