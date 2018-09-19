'As mulheres vão decidir esta eleição', diz vice de Alckmin

Cinco dias após a visita do presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB), a vice do tucano na chapa, a senadora Ana Amélia (PP), esteve em Vitória, nesta terça-feira (18), também em busca de votos. Reforçando um discurso que o próprio tucano tentou imprimir na passagem pelo Estado, a senadora acenou às mulheres, frente à possível rejeição de parte das eleitoras a Jair Bolsonaro (PSL), candidato de extrema-direita que lidera as intenções de voto, inclusive no Espírito Santo.
"As mulheres vão decidir a eleição. As mulheres são a maioria dos eleitores brasileiros e não podem silenciar", afirmou, ao comentar o movimento "Mulheres Contra Bolsonaro", que se destaca na internet.
"É uma reação extremamente importante. Elas estão protagonizando uma hora histórica para o Brasil, talvez pela primeira vez. Fico, como mulher e candidata, com grande vigor. Nós que achamos que tem que haver um empoderamento das mulheres na política, esse é um ato político relevante, talvez tão relevante quanto ter mulheres no parlamento", disse ainda Ana Amélia, em entrevista coletiva no Centro de Vitória.
Ela cumprimentou eleitores nas ruas e fez uma parada para tomar caldo de cana e comer pastel ao lado do vice-governador César Colnago e da vereadora de Vitória, Neuzinha de Oliveira.
Abordada por uma eleitora, Ana Amélia acabou protagonizando um momento "Que Brasil você quer para o futuro?". A eleitora ligou a câmera do celular e perguntou "O que você quer fazer pelo Brasil?". "Primeiro, maior segurança para as mulheres", respondeu. "Para mulheres aposentarem mais cedo?", continuou a eleitora, "porque estou tentando aposentar e não consigo". "Todo mundo quer uma beirinha", afirmou Ana Amélia, entre risos. A eleitora não quis revelar a idade.
Já questionada pela reportagem se se considera feminista, a senadora se disse "feminina". "Porque gosto de andar arrumadinha". "E não se pode ser feminina e feminista ao mesmo tempo?, questionou novamente a reportagem. "Não há contradição", emendou.
URNAS
Se Alckmin se coloca como alternativa a Bolsonaro, Ana Amélia marcou posição diferente da do candidato do PSL quando o assunto é a legitimidade das eleições. Apesar de o PSDB ter questionado o resultado das urnas em 2014 uma auditoria feita pelo próprio partido não conseguiu provar nada , Bolsonaro foi mais longe e, após ser eleito cinco vezes pelo sistema, agora aponta "possibilidade de fraude" nas urnas eletrônicas. Isso sem nenhum elemento fático e antes mesmo do pleito de outubro.
"Fui já defensora, autora de uma emenda, para a impressão do voto à urna eletrônica. Acredito que é necessário isso, uma confirmação, que tem o apoio dos próprios peritos da Polícia Federal. Agora, eu não posso duvidar de um sistema que está em vigor há tanto tempo. Os técnicos do Tribunal Superior Eleitoral afirmam e reafirmam, asseguram. O próprio presidente do TSE, Dias Toffoli, fez a defesa da urna eletrônica, chamando a atenção de que todos os partidos têm fiscais. Mais ainda: há observadores internacionais para esse acompanhamento para avalizar a lisura e a seriedade da urna eletrônica", ressaltou Ana Amélia.
"PASSAPORTE PARA O PT"
A candidata a vice ainda fez coro à tese de Alckmin de que Bolsonaro é o "passaporte" para a volta do PT ao governo. A ideia é que, se o petista Fernando Haddad for para o segundo turno contra o deputado federal, este último levaria vantagem.
Se for à disputa, o Bolsonaro vai ser o passaporte para o PT. Eu pergunto se a sociedade está disposta a isso, a esse retorno
A mais recente pesquisa CNT/MDA sobre a corrida presidencial divulgada antes da entrevista da senadora, no entanto, mostrava Ciro Gomes (PDT) como o único candidato a vencer Bolsonaro nas simulações de 2° turno (37,8% a 36,1%). Já Alckmin teria 27,7% contra 38,2% do deputado. No Ibope, divulgado nesta terça-feira, já depois da entrevista, Alckmin empata no segundo turno com o candidato do PSL (38% a 38%, assim como Haddad empata com Bolsonaro (40% a 40%).
Durante caminhada no Centro de Vitória, aliás, Ana Amélia cumprimentou eleitores, sempre em clima de cordialidade. O único momento destoante foi quando um homem passou e gritou "É Ciro! Golpistas!". A senadora não respondeu aos gritos, mas aproveitou a deixa para pontuar, à imprensa, que falta ao pedetista explicar algumas de suas propostas, como a de tirar o nome de endividados do SPC. "Não tem viabilidade", resumiu Ana Amélia, que também esteve na Associação Capixaba de Supermercados (Acaps).
"Não acredito que vai haver uma decisão pelo coração ou pelo fígado. Nós temos que decidir com a consciência e com a responsabilidade com o futuro do país, que não pode ficar dividido entre nós e eles, entre radicalismos de um lado ou de outro", avaliou, apesar de o desempenho de Alckmin nas pesquisas, mesmo com maior tempo de TV, ser tímido. Tem 7% no Ibope no 1º turno.