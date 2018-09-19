'As mulheres vão decidir esta eleição', diz vice de Alckmin

A senadora Ana Amélia fez campanha no Centro de Vitória Crédito: Raphael Diniz

Cinco dias após a visita do presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB), a vice do tucano na chapa, a senadora Ana Amélia (PP), esteve em Vitória, nesta terça-feira (18), também em busca de votos. Reforçando um discurso que o próprio tucano tentou imprimir na passagem pelo Estado, a senadora acenou às mulheres, frente à possível rejeição de parte das eleitoras a Jair Bolsonaro (PSL), candidato de extrema-direita que lidera as intenções de voto, inclusive no Espírito Santo.

"As mulheres vão decidir a eleição. As mulheres são a maioria dos eleitores brasileiros e não podem silenciar", afirmou, ao comentar o movimento "Mulheres Contra Bolsonaro", que se destaca na internet.

"É uma reação extremamente importante. Elas estão protagonizando uma hora histórica para o Brasil, talvez pela primeira vez. Fico, como mulher e candidata, com grande vigor. Nós que achamos que tem que haver um empoderamento das mulheres na política, esse é um ato político relevante, talvez tão relevante quanto ter mulheres no parlamento", disse ainda Ana Amélia, em entrevista coletiva no Centro de Vitória.

Ela cumprimentou eleitores nas ruas e fez uma parada para tomar caldo de cana e comer pastel ao lado do vice-governador César Colnago e da vereadora de Vitória, Neuzinha de Oliveira.

Abordada por uma eleitora, Ana Amélia acabou protagonizando um momento "Que Brasil você quer para o futuro?". A eleitora ligou a câmera do celular e perguntou "O que você quer fazer pelo Brasil?". "Primeiro, maior segurança para as mulheres", respondeu. "Para mulheres aposentarem mais cedo?", continuou a eleitora, "porque estou tentando aposentar e não consigo". "Todo mundo quer uma beirinha", afirmou Ana Amélia, entre risos. A eleitora não quis revelar a idade.

Já questionada pela reportagem se se considera feminista, a senadora se disse "feminina". "Porque gosto de andar arrumadinha". "E não se pode ser feminina e feminista ao mesmo tempo?, questionou novamente a reportagem. "Não há contradição", emendou.

URNAS

Se Alckmin se coloca como alternativa a Bolsonaro, Ana Amélia marcou posição diferente da do candidato do PSL quando o assunto é a legitimidade das eleições. Apesar de o PSDB ter questionado o resultado das urnas em 2014  uma auditoria feita pelo próprio partido não conseguiu provar nada  , Bolsonaro foi mais longe e, após ser eleito cinco vezes pelo sistema, agora aponta "possibilidade de fraude" nas urnas eletrônicas. Isso sem nenhum elemento fático e antes mesmo do pleito de outubro.

"Fui já defensora, autora de uma emenda, para a impressão do voto à urna eletrônica. Acredito que é necessário isso, uma confirmação, que tem o apoio dos próprios peritos da Polícia Federal. Agora, eu não posso duvidar de um sistema que está em vigor há tanto tempo. Os técnicos do Tribunal Superior Eleitoral afirmam e reafirmam, asseguram. O próprio presidente do TSE, Dias Toffoli, fez a defesa da urna eletrônica, chamando a atenção de que todos os partidos têm fiscais. Mais ainda: há observadores internacionais para esse acompanhamento para avalizar a lisura e a seriedade da urna eletrônica", ressaltou Ana Amélia.

Ana Amélia comeu pastel e bebeu caldo de cana com César Colnago e Neuzinha de Oliveira Crédito: Raphael Diniz

"PASSAPORTE PARA O PT"

A candidata a vice ainda fez coro à tese de Alckmin de que Bolsonaro é o "passaporte" para a volta do PT ao governo. A ideia é que, se o petista Fernando Haddad for para o segundo turno contra o deputado federal, este último levaria vantagem.

Se for à disputa, o Bolsonaro vai ser o passaporte para o PT. Eu pergunto se a sociedade está disposta a isso, a esse retorno Ana Amélia (PP), candidata a vice-presidente na chapa de Alckmin

pesquisa CNT/MDA sobre a corrida presidencial divulgada antes da entrevista da senadora, no entanto, mostrava Ciro Gomes (PDT) como o único candidato a vencer Bolsonaro nas simulações de 2° turno (37,8% a 36,1%). Já Alckmin teria 27,7% contra 38,2% do deputado. No Ibope, divulgado nesta terça-feira, já depois da entrevista, Alckmin empata no segundo turno com o candidato do PSL (38% a 38%, assim como Haddad empata com Bolsonaro (40% a 40%). A mais recentedivulgada antes da entrevista da senadora, no entanto, mostrava Ciro Gomes (PDT) como o único candidato a vencer Bolsonaro nas simulações de 2° turno (37,8% a 36,1%). Já Alckmin teria 27,7% contra 38,2% do deputado. No, Alckmin empata no segundo turno com o candidato do PSL (38% a 38%, assim como Haddad empata com Bolsonaro (40% a 40%).

Durante caminhada no Centro de Vitória, aliás, Ana Amélia cumprimentou eleitores, sempre em clima de cordialidade. O único momento destoante foi quando um homem passou e gritou "É Ciro! Golpistas!". A senadora não respondeu aos gritos, mas aproveitou a deixa para pontuar, à imprensa, que falta ao pedetista explicar algumas de suas propostas, como a de tirar o nome de endividados do SPC. "Não tem viabilidade", resumiu Ana Amélia, que também esteve na Associação Capixaba de Supermercados (Acaps).