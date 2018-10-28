As missões do novo presidente do Brasil

Dragão da independência sobe a rampa do Palácio do Planalto Crédito: Marcos Correa

Desde 2014, os brasileiros se perguntam quando a qualidade de vida das pessoas vai voltar a melhorar. No ano da reeleição da presidente Dilma Rousseff (PT), após 15 anos consecutivos de crescimento, o sinal das cifras foi invertido e o Brasil acumulou três anos de contas no vermelho. Os últimos dois anos podem ser vistos como uma tentativa de retomar o fôlego, mas ainda há mais incertezas do que definições.

Desta forma, o candidato que se consagrar vitorioso no processo eleitoral ao Palácio do Planalto vai precisar atacar, de imediato, o problema das contas públicas, o desemprego e a violência, escancarada principalmente por meio do número de homicídios, que está na dimensão de países em guerra.

Michel Temer (MDB) passa o bastão das contas públicas com despesas equivalentes a R$ 2 trilhões, quase um terço do PIB. Desse total, aposentadorias e salários representam 45%. Como são obrigatórios, levam a cortes nos gastos de custeio da administração e do investimento, que em 2019 corresponde à previsão de apenas 1,89% do orçamento. Além disso, o próximo ano deve fechar com déficit de R$ 139 bilhões.

Nesse contexto, o presidente que chega vai precisar inverter esta lógica, de acordo com o pós-doutor em Contabilidade e professor da Fucape, Fernando Galdi.

Hoje já tem um impacto muito grande nos investimentos, que estão reduzidos, e se nada for feito, a situação só vai piorar. Cada vez vai faltar mais dinheiro, por causa do déficit cada vez maior, e vão faltar serviços básicos, correndo-se o risco de o governo ter que parar de pagar algumas contas, como estamos vendo em alguns Estados, explicou.

O retrato do país Crédito: Infográfico: Genildo Rocha

Para o Brasil voltar a crescer acima dos níveis atuais, terá que dar mais condições para o aquecimento da economia. Isso vai passar, necessariamente, pela realização de reformas estruturais, que podem permitir a atração do capital privado, doméstico e estrangeiro, para financiamento de obras de infraestrutura e outros investimentos de longo prazo.

Galdi aponta que os primeiros sinais podem ser dados logo no início do governo. Conseguindo aprovar uma reforma da Previdência que seja adequada, fazendo uma reestruturação tributária e a organização da máquina pública, vai indicar para a economia que as contas estão tendendo a um equilíbrio. As reformas trazem impactos no caixa só em médio e longo prazo, mas que permitem um aumento da confiança. Se tem confiança, a tendência é que a economia retome o crescimento. Como consequência, há uma diminuição do desemprego, afirmou.

Além da sinalização de recuperação da confiança, o emprego reage quando há investimentos em curso: novas obras, atividades econômicas sendo modernizadas ou expandidas. Para o doutor em Administração Pública e Governo e professor da Ufes, Alexandre Rosa, como o investimento público está difícil de ser feito devido ao cenário fiscal, correndo o risco de aumentar o déficit, o próximo presidente vai ter que possibilitar o investimento privado para tentar dinamizar a economia.

Vai depender muito da equipe econômica, mas é possível atrair com financiamentos, incentivos fiscais. A empresa com contrato é a empresa que contrata. Empregado, o trabalhador gasta com suas demandas pessoais e familiares, esse gasto movimenta o comércio, e põe a economia para girar, analisou.

SEGURANÇA

O orçamento apertado é um entrave não só para os investimentos que movimentam a economia, como para aqueles em segurança pública, outro gargalo do país, que precisa urgentemente de maior protagonismo do governo federal. A população cobra respostas ao combate à violência e, principalmente, à sua faceta mais cruel, as mortes violentas, que chegaram a 175 por dia, em todo país, em 2017.

O próximo presidente terá papel fundamental na articulação e coordenação de políticas públicas na área, assim como na interlocução com os Estados e com o Poder Judiciário, com soluções que não se restringem à repressão e ao encarceramento.

De acordo com o coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, David Marques, a criação de um ministério e do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) este ano foram um passo importante, porém ainda bastante tímido do ponto de vista da articulação e governança. É preciso regulamentar o Susp e seus programas, criar indicadores para serem aplicados de forma comum aos Estados e definir o apoio dado pela União.

Hoje há cerca de 1,3 mil instituições no país com algum tipo de responsabilidade sobre a segurança pública. Embora trabalhem muito, muitas vezes vão em sentido contraditório, o que contribui com a ineficiência das políticas públicas da área, apontou.