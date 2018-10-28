As missões do novo presidente do Brasil

Desde 2014, os brasileiros se perguntam quando a qualidade de vida das pessoas vai voltar a melhorar. No ano da reeleição da presidente Dilma Rousseff (PT), após 15 anos consecutivos de crescimento, o sinal das cifras foi invertido e o Brasil acumulou três anos de contas no vermelho. Os últimos dois anos podem ser vistos como uma tentativa de retomar o fôlego, mas ainda há mais incertezas do que definições.
Desta forma, o candidato que se consagrar vitorioso no processo eleitoral ao Palácio do Planalto vai precisar atacar, de imediato, o problema das contas públicas, o desemprego e a violência, escancarada principalmente por meio do número de homicídios, que está na dimensão de países em guerra.
Michel Temer (MDB) passa o bastão das contas públicas com despesas equivalentes a R$ 2 trilhões, quase um terço do PIB. Desse total, aposentadorias e salários representam 45%. Como são obrigatórios, levam a cortes nos gastos de custeio da administração e do investimento, que em 2019 corresponde à previsão de apenas 1,89% do orçamento. Além disso, o próximo ano deve fechar com déficit de R$ 139 bilhões.
Nesse contexto, o presidente que chega vai precisar inverter esta lógica, de acordo com o pós-doutor em Contabilidade e professor da Fucape, Fernando Galdi.
Hoje já tem um impacto muito grande nos investimentos, que estão reduzidos, e se nada for feito, a situação só vai piorar. Cada vez vai faltar mais dinheiro, por causa do déficit cada vez maior, e vão faltar serviços básicos, correndo-se o risco de o governo ter que parar de pagar algumas contas, como estamos vendo em alguns Estados, explicou.
Para o Brasil voltar a crescer acima dos níveis atuais, terá que dar mais condições para o aquecimento da economia. Isso vai passar, necessariamente, pela realização de reformas estruturais, que podem permitir a atração do capital privado, doméstico e estrangeiro, para financiamento de obras de infraestrutura e outros investimentos de longo prazo.
Galdi aponta que os primeiros sinais podem ser dados logo no início do governo. Conseguindo aprovar uma reforma da Previdência que seja adequada, fazendo uma reestruturação tributária e a organização da máquina pública, vai indicar para a economia que as contas estão tendendo a um equilíbrio. As reformas trazem impactos no caixa só em médio e longo prazo, mas que permitem um aumento da confiança. Se tem confiança, a tendência é que a economia retome o crescimento. Como consequência, há uma diminuição do desemprego, afirmou.
Além da sinalização de recuperação da confiança, o emprego reage quando há investimentos em curso: novas obras, atividades econômicas sendo modernizadas ou expandidas. Para o doutor em Administração Pública e Governo e professor da Ufes, Alexandre Rosa, como o investimento público está difícil de ser feito devido ao cenário fiscal, correndo o risco de aumentar o déficit, o próximo presidente vai ter que possibilitar o investimento privado para tentar dinamizar a economia.
Vai depender muito da equipe econômica, mas é possível atrair com financiamentos, incentivos fiscais. A empresa com contrato é a empresa que contrata. Empregado, o trabalhador gasta com suas demandas pessoais e familiares, esse gasto movimenta o comércio, e põe a economia para girar, analisou.
SEGURANÇA
O orçamento apertado é um entrave não só para os investimentos que movimentam a economia, como para aqueles em segurança pública, outro gargalo do país, que precisa urgentemente de maior protagonismo do governo federal. A população cobra respostas ao combate à violência e, principalmente, à sua faceta mais cruel, as mortes violentas, que chegaram a 175 por dia, em todo país, em 2017.
O próximo presidente terá papel fundamental na articulação e coordenação de políticas públicas na área, assim como na interlocução com os Estados e com o Poder Judiciário, com soluções que não se restringem à repressão e ao encarceramento.
De acordo com o coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, David Marques, a criação de um ministério e do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) este ano foram um passo importante, porém ainda bastante tímido do ponto de vista da articulação e governança. É preciso regulamentar o Susp e seus programas, criar indicadores para serem aplicados de forma comum aos Estados e definir o apoio dado pela União.
Hoje há cerca de 1,3 mil instituições no país com algum tipo de responsabilidade sobre a segurança pública. Embora trabalhem muito, muitas vezes vão em sentido contraditório, o que contribui com a ineficiência das políticas públicas da área, apontou.
Ele destaca que hoje há uma ênfase no policiamento ostensivo, mas uma baixa capacidade investigativa e de elucidação de crimes, além de problemas no sistema penitenciário, na política de controle de armas e na ausência de políticas de prevenção. Para o Susp funcionar, vai depender da prioridade que o governo vai dar para o problema.