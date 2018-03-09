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Armados com fuzis, bandidos explodem banco na Zona Norte do Rio

Depois do crime, PMs reforçaram o policiamento próximo à unidade do Banco do Brasil. Eles isolaram um perímetro perto banco, onde uma perícia deve ser realizada

Publicado em 09 de Março de 2018 às 19:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2018 às 19:22
Banco do Brasil Crédito: Gildo Loyola | Arquivo
Um bando de criminosos detonou explosivos em uma agência bancária no Largo do Bicão, Vila da Penha, na Zona Norte do Rio, na madrugada desta sexta-feira (9). A ação aconteceu em uma unidade do Banco do Brasil, localizada na Avenida Meriti, por volta das 2h30. De acordo com testemunhas, a ação foi praticada por cerca de 12 bandidos - todos armados com fuzis e utilizando máscaras - que chegaram ao local em três automóveis.
A ação dos criminosos teria sido rápida, durado cerca de cinco minutos e ocorrido de forma bastante violenta. Além de explodirem a agência, eles efetuaram diversos disparos no local, o que deixou moradores do bairro assustados. Quem viu a cena conta que os bandidos teriam posicionado os veículos em três vias que dão acesso ao banco e espalharam pregos pelo chão para impedir que outros carros circulassem.
Por causa do horário, era menor o número de veículos que circulavam pelo bairro. Alguns que passaram pelo local, no entanto, se assustaram e tentaram deixar aquele ponto da Avenida Meriti às pressas. Os bandidos, então, dispararam diversas vezes contra os carros. Automóveis foram atingidos por "tiros de fuzis", quando furaram o bloqueio. Além disso, relata quem presenciou a ação do bando, até um ônibus de turismo acabou sendo alvo dos criminosos que abriram fogo no local.
"Quando vi os carros parando e depois os caras mascarados, pensei: "ferrou!". Foram muitos tiros. Muitos mesmo. Depois, ouvi três explosões fortes", disse um homem, que pediu para não ser identificado por medo de represálias. Ele e outras pessoas tentaram se abrigar com o objetivo de se proteger dos disparos.
Ainda conforme as testemunhas, no momento da fuga, parte do bando se deparou com uma patrulha de policiais militares que faziam uma ronda próximo ao local o crime aconteceu. Houve confronto. Os bandidos conseguiram fugir e nenhum PM foi atingido. Também não há informações de pessoas feridas, apesar da truculência dos criminosos.
O banco ficou completamente destruído: vidros estilhaçados, mobiliário bastante danificado e avarias até no teto da agência. Moradores ressaltaram que os assaltantes teriam conseguido levar o dinheiro de caixas eletrônicos. A informação, no entanto, não foi confirmada pelas autoridades.
Depois do crime, PMs reforçaram o policiamento próximo à unidade do Banco do Brasil. Eles isolaram um perímetro perto banco, onde uma perícia deve ser realizada.

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