Aridelmo vai a feiras, cancela presença em evento e foca em debate

O candidato ao governo do Estado pelo PTB, Aridelmo Teixeira, percorreu na manhã deste domingo (30) feiras livres do município de Vila Velha e, à tarde, cancelou a participação que faria em um evento de uma associação recreativa no Bairro de Fátima, na Serra, para se reunir com sua equipe de campanha e se preparar para os debates promovidos pela

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Aridelmo Teixeira durante ato de campanha neste domingo (30) Crédito: Alex Gouvêa/campanha





"Esta seria a segunda vez que eu estaria reunido com esse grupo. Mas tenho gente me representando lá. Não é um evento para debater, mas socializar", explicou, dizendo que fará uma reunião interna com sua equipe de campanha.

A expectativa do candidato em relação à semana que se inicia é a mesma da semana que passou. Ele afirma que a estratégia será exatamente a mesma na última semana de campanha.

"Nada mudará. Estamos consolidando o que temos feito até aqui. A programação está sendo cumprida e o retorno tem sido muito positivo. Participaremos de todos os convites para debates e entrevistas, esse ponto de conexão direta entre a proposta e o candidato. As caminhadas de rua são consolidações, o cara que te vê e se identifica com o que você falou", explicou.

Durante a semana, ainda terá três visitas ao interior do Estado e fará novas caminhadas na Região Metropolitana, mas disse que o foco principal será a preparação para os debates da TV Gazeta e da Rádio CBN Vitória e Gazeta Online.

"A estratégia será mostrar que o nosso programa de governo é o que a sociedade demanda contra o abismo que estamos hoje", afirmou.