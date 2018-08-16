Aridelmo Teixeira declara possuir R$ 17 milhões em patrimônio

Aridelmo Teixeira está na disputa pelo Palácio Anchieta Crédito: Divulgação

Disputando pela primeira vez o comando do Palácio Anchieta, o professor Aridelmo Teixeira, do PTB, é o que acumula o maior montante de bens entre seus adversários. De acordo com as informações registradas nesta quarta-feira (15) no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), ele possui R$ 17.287.793,43 de patrimônio.

Desse total, a maior parte do dinheiro (equivalente a R$ 15.468.400,00) está concentrada em quotas ou quinhões de capital, que seriam investimentos no mercado.

O professor e empresário é um dos sócios da Fucape Business School  Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, Economia e Finanças.

Aridelmo também declarou possuir dois apartamentos, um no valor de R$ 1.076.875,00 e outro de R$ 181.500,00, além de possuir depósito bancário em conta corrente no país de R$ 536.018,43.

SEM VERIFICAÇÃO

Embora o TSE enquadre cada bem em um tipo  como terreno, veículo, apartamento e aplicação de renda fixa, por exemplo , o patrimônio declarado não é verificado pela Justiça Eleitoral.

Os valores declarados servem apenas para que a sociedade possa acompanhar a evolução de bens dos políticos, a partir do momento em que eles se candidatam a cargo eletivo.