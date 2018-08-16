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Informações ao TRE

Aridelmo Teixeira declara possuir R$ 17 milhões em patrimônio

A declaração dos bens foi feita nesta quarta-feira (15) durante registro da candidatura do petebista ao governo do Estado

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 23:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 23:35
Aridelmo Teixeira está na disputa pelo Palácio Anchieta Crédito: Divulgação
Disputando pela primeira vez o comando do Palácio Anchieta, o professor Aridelmo Teixeira, do PTB, é o que acumula o maior montante de bens entre seus adversários. De acordo com as informações registradas nesta quarta-feira (15) no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), ele possui R$ 17.287.793,43 de patrimônio. 
Desse total, a maior parte do dinheiro (equivalente a R$ 15.468.400,00) está concentrada em quotas ou quinhões de capital, que seriam investimentos no mercado.
O professor e empresário é um dos sócios da Fucape Business School  Fundação Instituto Capixaba de  Pesquisas em Contabilidade, Economia e Finanças. 
Aridelmo também declarou possuir dois apartamentos, um no valor de R$ 1.076.875,00 e outro de R$ 181.500,00, além de possuir depósito bancário em conta corrente no país de R$ 536.018,43.
SEM VERIFICAÇÃO
Embora o TSE enquadre cada bem em um tipo  como terreno, veículo, apartamento e aplicação de renda fixa, por exemplo , o patrimônio declarado não é verificado pela Justiça Eleitoral.
Os valores declarados servem apenas para que a sociedade possa acompanhar a evolução de bens dos políticos, a partir do momento em que eles se candidatam a cargo eletivo.
A legislação também não exige que o candidato apresente bens com os valores atualizados. Por isso, são comuns os imóveis e veículos listados com valores bem abaixo dos praticados no mercado.

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