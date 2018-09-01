Aridelmo promete mais 100 Escolas Vivas em quatro anos

Aridelmo Teixeira Crédito: Fernando Madeira

O candidato ao governo do Estado pelo PTB, Aridelmo Teixeira, prometeu, em entrevista à Rádio CBN Vitória e ao jornal A GAZETA, neste sábado (1°), construir 100 novas Escolas Vivas até 2022. O empresário, professor e aliado do governador Paulo Hartung (MDB), foi o último dos seis concorrentes sabatinados pela emissora.

Principal entusiasta e articulador do programa de escolas de tempo integral na atual gestão, apresentado como novo modelo de escola pública, Aridelmo fez diversas críticas ao candidato Renato Casagrande (PSB).

Também criticou qualquer ideia que envolva abortar ou mesmo trocar o nome do projeto. O petebista também anunciou que fará a campanha sem usar dinheiro do Fundo Partidário.

O senhor é o candidato da situação, do governo do Estado?

Não, a nossa candidatura é fruto das demandas observadas nas ruas. A sociedade quer uma renovação na política. A sociedade reprovou a política velha. Então, a nossa postura é ouvir as ruas. Aquilo que estiver alinhado com as ruas terá continuidade. Aquilo que não estiver alinhado com a rua vamos reformar.

O senhor tem feito a defesa do atual governo rebatendo Casagrande. Fará uma campanha reativa?

Não, isso não é proposta. Ficar combatendo o passado não faz parte do meu programa. Mas a história tem que ser contada da forma certa. Tem um projeto de 32 Escolas Vivas em que foi investido muito recurso. O que é a velha política? Chega um político e, para ele se eleger, começa a destruir aquilo que está funcionando. Vai gastar recurso para mudar o nome da escola por vaidade? Não é justo com o orçamento, nem com o sacrifício dos professores que lá trabalharam nesse período inteiro. Hoje nós estamos olhando para frente, como melhorar a educação, a saúde, a segurança pública e a vida da sociedade. Dá uma olhadinha para o lado do Rio de Janeiro, para Minas Gerais. O que eles estão discutindo? Como pagar salários atrasados. Se não tivéssemos tomado a decisão de reprovar o candidato (Casagrande) na eleição de 2014 e eleger um novo, estaríamos a mesma coisa. Olha a proposta de construção da Quarta Ponte. De onde sairia o dinheiro? Estaríamos com os salários atrasados.

O senhor é aliado de Hartung, quase foi nomeado secretário Educação. É o defensor do legado dele?

Quem tem que defender o legado de um governo é o povo. Não tenho procuração do Paulo (Hartung) para defendê-lo. Agora, tem coisas boas? Tem. Chegamos ao primeiro lugar nacional de educação. Estávamos ali em oitavo, nono, dependendo do ano você olha. Se está funcionando, vou só olhar para a frente. Onde não está funcionando? Eu ajusto.

O que não está funcionando e o que o senhor propõe de diferente?

Na minha forma de ver hoje, o atendimento básico à saúde. Não existe país desenvolvido no mundo em que a pessoa não tenha um contato direto com a equipe médica desde o dia que nasce até o dia que morre, uma equipe especializada que faz o acompanhamento o ano inteiro. Nossa Constituição jogou essa responsabilidade para os municípios, e eles não dão conta.

Vai aumentar o repasse para os municípios?

Nós vamos fazer uma parceria direta, porque o governo tem uma parte de ICMS que é obrigado a entregar para o município, mas tem uma parte discricionária. No próximo ano, vamos chamar os prefeitos e dizer que o dinheiro adicional é para resolver o atendimento básico à família. No final, vamos avaliar e, a partir do ano seguinte, quem não investiu não tem mais esse dinheiro. E vamos chamar a comunidade e dizer: vão ficar sem porque o prefeito não fez o dever de casa.

Para aumentar essa base de ICMS o senhor vai rever os incentivos fiscais?

Geralmente, quem faz essa proposta é leigo. Não tínhamos o Fundap? Estava no pacote dos incentivos fiscais. Diziam que tinha dinheiro, que era só acabar com isso que teria dinheiro. Olha o que aconteceu quando Fundap acabou. As pessoas que defendem isso têm objetivos escusos.

Mas de onde vem seu aumento da base de ICMS?

Do aumento da atividade econômica, melhorando o ambiente de negócio. Nós trabalhamos sempre o aumento de receita tributando mais o mesmo grupo. Temos que fazer o contrário, fazer um dinamismo no mercado para atrair novos negócios. E, nessa dinâmica, poder cobrar menos de cada, mas deixar o bolo final maior. Ambiente de negócio, o que é isso? Um Estado que tinha 40 mortes a cada 100 mil habitantes. Hoje está com 29. Qual a tendência? Melhorar. Você tem a melhor educação do país, um cartão de visita para atrair negócios que não tem limite. Tem um conjunto de incentivos (fiscais) para colocar o Estado em competição.

Em 2015, a Assembleia aprovou a retirada da obrigação de publicar o detalhamento da relação de empresas beneficiadas. Concorda?

É competição. Você consegue saber quais são os incentivos fiscais que São Paulo e Minas Gerais têm? O Estado não está competindo com o cidadão. Está competindo com os outros Estados. Imagina que vai jogar pôquer e só seus adversários conhecem suas cartas. Qual a sua chance de ganhar? Não defendo que não seja divulgado. Defendo que todos divulguem.

Uma de suas propostas é a escola de tempo integral em todo o ensino básico. Se falta dinheiro, como fazer?

Nos últimos quatro anos caminhei como voluntário. Conseguimos recursos privados, disponibilizamos duas consultorias para a Sedu, pagas com dinheiro privado. Tínhamos zero escolas de tempo integral há três anos. Hoje temos 32.

Candidatos que por aqui passaram falaram em outras 50 fechadas.

Faça a investigação se esse número existe. É fake news. Olha na página do Inep. Tem dois números. Um é 16 e outro é 17. Lá no dado do Inep, no Centro Escolar, dá 17. Sabe quantas na gestão anterior? 61.

Como vai transformar tudo em tempo integral?

Do jeito que estamos fazendo. Fizemos 32 com menos orçamento. Nosso plano são mais 100. 25 a cada ano. Eu tenho um plano para chegar a 300 até 2030. Isso é do Estado, mas vamos ajudar as prefeituras a implementarem. Hoje tem um desperdício grande na Educação. Tem a rede privada, a do Estado e mais 78. Se a gente organizar tudo na rede capixaba de ensino, vamos poupar dinheiro.

O senhor fala em integração das polícias. O que é isso?

Não significa fusão. É integrar bases de dados, sistemas tecnológicos. Não é simplesmente juntar uma coisa com a outra. Quem defende isso nunca foi gestor na vida.

Considerações finais.