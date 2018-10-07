Aridelmo participa de carreata na Capital em apoio a Bolsonaro

No último dia de campanha antes da votação do primeiro turno das eleições, o candidato do PTB ao governo do Estado, Aridelmo Teixeira, marcou presença em uma carreata em Vitória organizada pelas redes sociais por apoiadores do candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro.

A carreata partiu do ginásio Tancredão, no bairro Mário Cypreste, percorreu algumas ruas da Capital e terminou na Praça do Papa, na Praia do Suá.

Manato participa de carreata com apoiadores de Jair Bolsonaro no Estado Crédito: Ricardo Medeiros

Aridelmo fez uma avaliação de sua campanha eleitoral. "Foi uma novidade para a população trazermos uma candidatura livre da velha estrutura política partidária. Foi um sucesso para a sociedade capixaba. Tenho certeza que fiz um trabalho maravilhoso. Trouxemos para o debate da sociedade assuntos importantes, como a educação. O acolhimento das pessoas me deixou muito feliz", afirmou.

O candidato do PTB disse acreditar que vai chegar ao segundo turno na disputa ao Palácio Anchieta. "Teremos o mesmo tempo na TV. O nosso programa prevê ações voltadas para pessoas e não para grupos", ressaltou.

APOIO A BOLSONARO

Sobre o apoio dado à candidatura de Bolsonaro durante o debate realizado na TV Gazeta , na última terça-feira (02), Aridelmo disse estar ciente que perderá muitos votos, mas considerou "importante" fazer essa opção.