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Último dia de campanha

Aridelmo participa de carreata na Capital em apoio a Bolsonaro

Candidato do PTB ao governo do Estado disse acreditar que vai chegar ao 2º turno; ele admitiu que pode perder votos por apoio a Bolsonaro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2018 às 21:14

Publicado em 06 de Outubro de 2018 às 21:14

No último dia de campanha antes da votação do primeiro turno das eleições, o candidato do PTB ao governo do Estado, Aridelmo Teixeira, marcou presença em uma carreata em Vitória organizada pelas redes sociais por apoiadores do candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro.
A carreata partiu do ginásio Tancredão, no bairro Mário Cypreste, percorreu algumas ruas da Capital e terminou na Praça do Papa, na Praia do Suá.
Manato participa de carreata com apoiadores de Jair Bolsonaro no Estado Crédito: Ricardo Medeiros
Aridelmo fez uma avaliação de sua campanha eleitoral. "Foi uma novidade para a população trazermos uma candidatura livre da velha estrutura política partidária. Foi um sucesso para a sociedade capixaba. Tenho certeza que fiz um trabalho maravilhoso. Trouxemos para o debate da sociedade assuntos importantes, como a educação. O acolhimento das pessoas me deixou muito feliz", afirmou.
O candidato do PTB disse acreditar que vai chegar ao segundo turno na disputa ao Palácio Anchieta. "Teremos o mesmo tempo na TV. O nosso programa prevê ações voltadas para pessoas e não para grupos", ressaltou.
APOIO A BOLSONARO
Sobre o apoio dado à candidatura de Bolsonaro durante o debate realizado na TV Gazeta, na última terça-feira (02), Aridelmo disse estar ciente que perderá muitos votos, mas considerou "importante" fazer essa opção.
"O objetivo não é conquistar votos, inclusive devo perder votos. Estamos fazendo essa opção pelo Brasil. Não podemos deixar o PT assumir o poder novamente. Tem pessoas que estavam me apoiando e agora não me apoiarão mais. Outras estão vindo", argumentou.

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